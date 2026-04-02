Иран атакува центрове за данни на Amazon Web Services в Обединените арабски емирства в началото на март 2026 г. Ударите са извършени с дронове "Шахед" и засягат два обекта. Наскоро бе поразен и трети център в Бахрейн. Това е първият известен случай, в който държава умишлено атакува физически комерсиални центрове за данни по време на война, пише The Conversation.

САЩ - Израел - Иран

До момента подобни съоръжения са били обект основно на кибератаки и шпионаж. През 2024 г. украински хакери унищожават данни в руски център, свързан с армията. Новият случай обаче включва реални удари по инфраструктурата, които нанасят щети на сградите.

Причината за атаките вероятно е свързана с нарастващото значение на изкуствения интелект във военните операции. САЩ използват AI системи за анализ на разузнавателна информация и подпомагане на военни действия, включително при операции срещу Иран и Венецуела. Част от тези системи работят чрез облачни услуги, предоставяни от Amazon Web Services.

Американските правила изискват чувствителни държавни и военни данни да се съхраняват в САЩ или в бази на Министерството на отбраната. Това поставя под въпрос дали атакуваните обекти реално са били част от военна инфраструктура.

Военният AI - алгоритми натискат спусъка
Виж още Военният AI - алгоритми натискат спусъка

Центровете за данни обаче са ключова инфраструктура за съвременната икономика. Те поддържат облачни услуги, изкуствен интелект и голяма част от интернет. При атаката в Емирствата са засегнати и банкови услуги, което показва колко критична е тази инфраструктура.

Иранските военни обаче твърдят, че са ударили обекти, които подпомагат "вражески" военни и разузнавателни дейности. По-късно ирански медии определят центровете за данни и други технологични активи в региона като "вражеска технологична инфраструктура".

Според анализатори атаката може да има и символичен характер. Персийският залив е ключов регион за инвестиции на американски технологични компании. Ударите могат да целят натиск върху икономиката и партньорствата между САЩ и страните от региона.

Центровете за данни са уязвими цели. Те са големи, сравнително лесни за поразяване и често нямат специализирана противовъздушна защита. Това ги прави удобна мишена при военни операции. С нарастващата роля на изкуствения интелект и облачните услуги, значението на тези съоръжения ще продължи да расте. Това увеличава шанса те да се превърнат в редовни цели във войните на XXI век.

Войната с Иран причини недостиг на хелий. Резултатът ще са по-скъпи чипове
Виж още Войната с Иран причини недостиг на хелий. Резултатът ще са по-скъпи чипове

ИЗБРАНО
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16939
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4296
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7149
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6442
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5897
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1849
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3432
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3244
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
846