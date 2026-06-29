Ускорителят ще заработи отново през 2030 година и ще участва в търсенето на тъмната материя

3251 Снимка: CERN

ЦЕРН изключи Големия адронен колайдер (LHC), за да започне мащабна модернизация на съоръжението, съобщават ДПА и БТА.

Вижте как изглежда Големият адронен колайдер >> >> >>

Целта на обновяването е да се увеличи мощността на сблъсъците между частиците и да доближи учените до отговори на фундаментални въпроси в съвременната физика, сред които и природата на т.нар. тъмна материя. Смята се, че заедно с тъмната енергия тя съставлява около 95 процента от Вселената, но до момента не е била пряко наблюдавана или регистрирана.

След модернизацията си ускорителят, наречен HiLumi-LHC, трябва да влезе в експлоатация през юни 2030 г.

"Сбогом на LHC и благодарим за всички сблъсъци! Да поемем по пътя към HiLumi-LHC", написаха от ЦЕРН в информационната си система относно състоянието на ускорителя малко преди неговото спиране.

Малко след това на страницата се появи син индикатор с надпис No beam, показващ, че протонният лъч е бил изключен. През следващите четири години ключови компоненти на 27-километровия ускорител ще бъдат модернизирани с цел значително увеличаване на броя на сблъсъците и по-задълбочено изследване на структурата на Вселената, уточнява още ДПА.

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