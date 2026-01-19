Учени от Австралия са демонстрирали нов начин за разкриване на древната история на ландшафта в страната, който може да предостави важни сведения за това как околната среда реагира на геоложките процеси и климатичните промени, пише Физ.орг, позовавайки се на публикация в сп. "Протоколи на Американската академия на науките".

За целите на изследването авторите му от университета "Къртин", съвместно с колеги от университетите на Гьотинген и Кьолн в Германия, са проучи малки кристали от циркон, открити в древни крайбрежни пясъци.

Цирконът е един от най-здравите минерали на Земята и може да устои на атмосферни влияния, ерозия и дълги пътувания през реки и крайбрежия в продължение на милиони години.

Във вътрешността на зрънцата циркон е затворен рядък газ, наречен криптон, който се образува, когато минералите на повърхността на Земята са изложени на действието на космически лъчи, пише БТА.

Чрез измерване на криптона екипът е успял да изчисли колко дълго циркониевите зрънца са прекарали близо до земната повърхност, преди да бъдат погребани под нея. Този своеобразен "космически часовник" предлага прозорец към миналото, за да се види колко бързо или бавно древният ландшафт е ерозирал и се е променял през огромни периоди от време.

Ценни минерали на Луната дошли от Земята
Виж още Ценни минерали на Луната дошли от Земята

Водещият автор на изследването Максимилиан Дролнер отбелязва, че този подход позволява на учените да изследват много по-древни ландшафти, отколкото е било възможно досега. Благодарение на него специалистите могат да получат ценна информация за това как повърхността на Земята може да реагира на продължаващите климатични и тектонични промени.

"Историята на нашата планета показва, че климатичните и тектоничните сили могат да контролират поведението на ландшафта в много дълги времеви периоди. Настоящото изследване ни помага да разберем какво се случва, когато нивото на морето се променя, и как дълбоките движения на Земята влияят върху еволюцията неговата еволюция", казва Дролнер.

Съавторът на изследването Крис Къркланд отбелязва, че това е от значение за разбирането на еволюцията на повърхността на планетата в продължение на милиарди години, но също и за бъдещото управление на земята.

Учените допълват, че изследването е от важно значение и за минералните ресурси.

"Климатът влияе не само върху екосистемите и метеорологичните модели, но и контролира къде се намират минералните ресурси и до каква степен са достъпни", казва Майло Баръм от изследователския екип.

ИЗБРАНО
Германски военни напуснаха изненадващо Гренландия без официално обяснение Днес
Германски военни напуснаха изненадващо Гренландия без официално обяснение
23578
Алесандра Амбриозио показа завидната си фигура Лайф
Алесандра Амбриозио показа завидната си фигура
20019
Какъв финал! Сенегал разплака Мароко в скандална битка за африканската корона Корнер
Какъв финал! Сенегал разплака Мароко в скандална битка за африканската корона
9053
Сръбската рафинерия, санкционирана от САЩ, заработи след 2 месеца пауза Бизнес
Сръбската рафинерия, санкционирана от САЩ, заработи след 2 месеца пауза
3520
Карл Юнг смятал Джеймс Джойс за шизофреник Impressio
Карл Юнг смятал Джеймс Джойс за шизофреник
3883
Рожден ден с "Лийдс Юнайтед" на "Елънд Роуд“, футболни страсти и градски легенди URBN
Рожден ден с "Лийдс Юнайтед" на "Елънд Роуд“, футболни страсти и градски легенди
625
Как Тръмп завладява и световния туризъм? Trip
Как Тръмп завладява и световния туризъм?
5457
За улеснение: Един пиниз, с който салатите ви винаги ще имат наустоим вкус Вкусотии
За улеснение: Един пиниз, с който салатите ви винаги ще имат наустоим вкус
1444
Ретрограден Меркурий 2026: Какво ще се промени в живота на всяка зодия? Zodiac
Ретрограден Меркурий 2026: Какво ще се промени в живота на всяка зодия?
1111
Студовете отстъпват, но предстоят валежи от сняг, дъжд и поледици Времето
Студовете отстъпват, но предстоят валежи от сняг, дъжд и поледици
3059