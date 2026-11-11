Американско изследване открива значително по-често споменаване на енергийни напитки в доклади за сърдечен арест и нарушения на сърдечния ритъм

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Енергийните напитки може да са свързани с повече случаи на тежки сърдечни проблеми при иначе здрави млади хора. Това показва предварително проучване на Американската сърдечна асоциация, което анализира над 28 300 сигнала за нежелани здравни събития, подадени до американската Агенция по храните и лекарствата (FDA) в периода между 2017 и 2025 г.

Изследователите установяват, че енергийните напитки и другите силно кофеинови продукти се споменават значително по-често в доклади за сериозни сърдечни състояния в сравнение с напитки без кофеин. Енергийните напитки присъстват около 11 пъти по-често в сигналите за сърдечен арест спрямо продуктите без кофеин.

Докладите за медицински инциденти, в които се споменават енергийни напитки и други стимулиращи продукти, съдържат и приблизително четири пъти повече случаи на аритмия. Става дума за нарушения на нормалния сърдечен ритъм, които в някои случаи могат да доведат до животозастрашаващи усложнения.

Кофеинът е сред основните вещества, свързвани с подобни реакции. Съставът на енергийните напитки обаче често е значително по-сложен. В тях могат да присъстват метилксантини - група съединения, към която принадлежи и кофеинът, както и симпатикомиметици, йохимбин и други стимулиращи вещества. Някои от тези съставки все още не са достатъчно добре проучени по отношение на въздействието им върху сърдечно-съдовата система.

Особено внимание учените обръщат на хората между 18 и 34 години. Именно в тази възрастова група сърдечните заболявания обикновено са сравнително редки, но в медицинските доклади се наблюдава нарастващ брой случаи на нарушения на сърдечния ритъм и внезапна сърдечна смърт при иначе здрави млади хора, които редовно консумират енергийни напитки.

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Тази възрастова група е и сред основните потребители на подобни продукти в САЩ. Според изследователите това може да е един от факторите зад наблюдаваната тенденция.

Авторите обаче подчертават, че резултатите не доказват, че енергийните напитки директно причиняват сърдечни пристъпи или аритмии. Проучването анализира доклади за нежелани събития, а не контролирано наблюдение на хора с различни навици на консумация. Поради това не може категорично да се установи дали напитките са причината за здравословните проблеми или са съпътстващ фактор.

Изследването все още не е преминало през независима научна рецензия. Въпреки това резултатите допълват нарастващия брой предупреждения за потенциалните рискове от прекомерната консумация на енергийни напитки, особено сред младите хора.

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