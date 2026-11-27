Учени изследваха миниатюрни модели на човешки мозък, прекарали 40 дни на МКС
За целите на изследването са използвани органоиди - триизмерни структури от човешки клетки, които възпроизвеждат някои свойства на мозъчната тъкан
Учени от САЩ са изследвали отгледани в лаборатория миниатюрни модели на човешкия мозък, които по-рано са изпратили на Международната космическа станция (МКС), пише сп. "Сайънс адвансис", цитирано от БТА.
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Изследователите от Калифорнийския университет в Сан Диего смятат, че въздействието на микрогравитацията и космическата радиация могат да помогнат за по-доброто разбиране на механизмите на развитие на болестта на Алцхаймер.
За целите на изследването са използвани органоиди - триизмерни структури от човешки клетки, които възпроизвеждат някои свойства на мозъчната тъкан. Част от тях са включвали генетични промени, свързани с болестта на Алцхаймер, а останалите са послужили като здрави контролни проби.
Органоидите са прекарали в орбита 40 дни. През цялото това време те са били държани в херметически затворени лабораторни контейнери при температура, близка до тази на човешкото тяло. С пробите на са били извършвани никакви специални процедури. За сравнение учените са оставили аналогични органоиди при същите условия на Земята.
След завръщането на пробите от МКС изследователите са открили молекулярни промени в тях. По-конкретно в някои органоиди, моделиращи болестта на Алцхаймер, се е увеличило съдържанието на бета-амилоид и фосфорилиран тау-протеин. Натрупването на тези вещества е свързано с развитието на заболяването.
Клетките освен това са показали промени в процесите на производство на енергия и в реакциите към стрес. Според изследователите космическата среда, включваща микрогравитация и радиация, може да ускори някои клетъчни процеси, свързани с невродегенерацията.
Учените отбелязват, че резултатите засега са предварителни. Отгледаните в лабораторни условия органоиди не възпроизвеждат пълноценен човешки мозък, а използваните генетични модели отразяват само някои форми на заболяването.
В бъдеще учените планират да направят моделите по-сложни, като добавят в тях микроглия - имунни клетки на мозъка, които участват във възпалителните процеси. Това ще позволи по-прецизно изследване на развитието на болестта на Алцхаймер и търсене на потенциални методи за нейното лечение.