За целите на изследването са използвани органоиди - триизмерни структури от човешки клетки, които възпроизвеждат някои свойства на мозъчната тъкан

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Учени от САЩ са изследвали отгледани в лаборатория миниатюрни модели на човешкия мозък, които по-рано са изпратили на Международната космическа станция (МКС), пише сп. "Сайънс адвансис", цитирано от БТА.

Изследователите от Калифорнийския университет в Сан Диего смятат, че въздействието на микрогравитацията и космическата радиация могат да помогнат за по-доброто разбиране на механизмите на развитие на болестта на Алцхаймер.

За целите на изследването са използвани органоиди - триизмерни структури от човешки клетки, които възпроизвеждат някои свойства на мозъчната тъкан. Част от тях са включвали генетични промени, свързани с болестта на Алцхаймер, а останалите са послужили като здрави контролни проби.

Органоидите са прекарали в орбита 40 дни. През цялото това време те са били държани в херметически затворени лабораторни контейнери при температура, близка до тази на човешкото тяло. С пробите на са били извършвани никакви специални процедури. За сравнение учените са оставили аналогични органоиди при същите условия на Земята.

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След завръщането на пробите от МКС изследователите са открили молекулярни промени в тях. По-конкретно в някои органоиди, моделиращи болестта на Алцхаймер, се е увеличило съдържанието на бета-амилоид и фосфорилиран тау-протеин. Натрупването на тези вещества е свързано с развитието на заболяването.

Клетките освен това са показали промени в процесите на производство на енергия и в реакциите към стрес. Според изследователите космическата среда, включваща микрогравитация и радиация, може да ускори някои клетъчни процеси, свързани с невродегенерацията.

Учените отбелязват, че резултатите засега са предварителни. Отгледаните в лабораторни условия органоиди не възпроизвеждат пълноценен човешки мозък, а използваните генетични модели отразяват само някои форми на заболяването.

В бъдеще учените планират да направят моделите по-сложни, като добавят в тях микроглия - имунни клетки на мозъка, които участват във възпалителните процеси. Това ще позволи по-прецизно изследване на развитието на болестта на Алцхаймер и търсене на потенциални методи за нейното лечение.

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