Една от най-големите загадки в слънчевата физика може би е на път да получи обяснение. Ново изследване сочи, че космическият прах може да играе ключова роля за нагряването на слънчевата корона - външната атмосфера на Слънцето, която достига температури от милиони градуси, въпреки че повърхността на звездата е значително по-хладна.

Още по темата

Откритието е направено с помощта на сондата Parker Solar Probe на НАСА, която се приближи до Слънцето повече от всеки друг космически апарат. Резултатите са публикувани в научното списание The Astrophysical Journal.

В продължение на десетилетия учените смятаха, че основните фактори за преноса на енергия в слънчевата атмосфера са електроните, йоните, магнитните полета и плазмените вълни. Новото изследване добавя още един възможен елемент - праховите частици.

"В продължение на десетилетия изследователите се съсредоточаваха основно върху това как електроните, йоните, магнитните полета и плазмените вълни пренасят и разсейват енергията в слънчевата атмосфера. Нашата работа добавя нов компонент към тази картина - праховите частици", казва ръководителят на изследването Саид Аяз от Университета на Алабама в Хънтсвил.

Сондата Parker Solar Probe преминава на едва 6,1 милиона километра от Слънцето. Макар апаратът да не разполага със специален детектор за космически прах, неговите антени и магнитометри регистрират необичайни електрически импулси.

Според учените те се появяват, когато миниатюрни прахови частици се сблъскват с космическия апарат с много висока скорост. При удара се образуват облаци от заредени частици, които могат да бъдат засечени от научните инструменти.

Изследователите смятат, че тези прахови частици натрупват електростатичен заряд и взаимодействат с магнитното поле на Слънцето и със слънчевия вятър. По този начин те могат да влияят върху т.нар. вълни на Алфвен - плазмени вълни, които се разпространяват по магнитните силови линии.

Екипът предлага две възможни обяснения. Масата на праховите частици може да позволява на енергията да се пренася на по-големи разстояния в короната. От друга страна, електрическият им заряд може да засилва взаимодействието между плазмата, магнитното поле и вълните на Алфвен, което води до локално освобождаване на енергия и силно нагряване.

"Ако масата на праха има по-голямо значение, енергията на вълните може да се пренася по-далеч в короната. Ако доминира електрическият заряд, енергията ще се освобождава локално под формата на нагряване на частиците", обяснява Аяз.

Според учените именно балансът между тези два механизма може да определя къде и кога се отделя енергията, която нагрява слънчевата атмосфера до екстремни температури.

Учени откриха неуловимите вълни, нагряващи короната на Слънцето до милиони градуси
Виж още Учени откриха неуловимите вълни, нагряващи короната на Слънцето до милиони градуси

Откритието може да промени начина, по който ще бъдат проектирани бъдещите мисии към Слънцето. Изследователите смятат, че следващите космически апарати трябва да разполагат със специализирани инструменти за измерване на свойствата на праховите частици в близост до звездата.

"По-големият въпрос е изключително интересен. Прахът просто преминава през околността на Слънцето или действително участва в превръщането на електромагнитната енергия в топлина и движение на слънчевия вятър?", казва Аяз.

Отговорът на този въпрос може да помогне за решаването на един от най-старите проблеми в съвременната астрофизика - защо слънчевата корона е стотици пъти по-гореща от видимата повърхност на Слънцето.

До 2100 година ще започнем да затъмняваме Слънцето
Виж още До 2100 година ще започнем да затъмняваме Слънцето

ИЗБРАНО
Откриха мъртва край Киев издирваната за атентата срещу олигарха Ермолаев в Монако Днес
Откриха мъртва край Киев издирваната за атентата срещу олигарха Ермолаев в Монако
29558
Какво се случва с организма, ако редовно ядете яйца: 5 промени, които е важно да знаете Лайф
Какво се случва с организма, ако редовно ядете яйца: 5 промени, които е важно да знаете
3452
И скандалната политическа намеса не помогна - Белгия изрита мощно Щатите от Мондиала Корнер
И скандалната политическа намеса не помогна - Белгия изрита мощно Щатите от Мондиала
26006
Какво следва за България след замразяването на договора с "Боташ" Бизнес
Какво следва за България след замразяването на договора с "Боташ"
8868
Защо римските императори са били убивани два пъти по-често от китайските? Impressio
Защо римските императори са били убивани два пъти по-често от китайските?
1991
Електромобил за първа кола? Ето защо BYD DOLPHIN SURF е идеален за младите шофьори URBN
Електромобил за първа кола? Ето защо BYD DOLPHIN SURF е идеален за младите шофьори
13423
Планински спасители ще дежурят всеки ден на Седемте рилски езера до 15 септември Trip
Планински спасители ще дежурят всеки ден на Седемте рилски езера до 15 септември
2133
В кой момент от деня е добре да се яде сирене Вкусотии
В кой момент от деня е добре да се яде сирене
824
Най-позитивните: 3 зодиакални знака, които винаги са в добро настроение Zodiac
Най-позитивните: 3 зодиакални знака, които винаги са в добро настроение
1255
Прогноза за времето от НИМХ: Краткотрайни валежи и гръмотевици утре Времето
Прогноза за времето от НИМХ: Краткотрайни валежи и гръмотевици утре
783