Учени от Япония са открили в проби от астероида Рюгу съединения, необходими за зараждането на живота, пише Физ орг., позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър астронъми".

В пробите са открити петте нуклеотидни бази - градивните части на РНК и ДНК или основните "букви" на генетичния код. Докато ДНК - известната двойна спирала, функционира като генетичен план, едноверижната РНК е изключително важен посредник, преобразувайки за изпълнение инструкциите, съдържащи се в ДНК.

Според дългогодишна теория животът е възникнал на Земята, когато астероиди, носещи фундаментални елементи, са се сблъскали с нашата планета.

Астероидите, които прелитат през Слънчевата система, дават на учените рядък шанс да проучат тази възможност, пише БТА.

Екип от изследователи под ръководството на Тошики Кога от японската Агенция за морски и земни науки и технологии е анализирал проби, донесени от астероида Рюгу от мисията "Хаябуса 2". В две от тях учените са открили и петте нуклеотидни бази - аденин, цитозин, гуанин, тимин и урацил. Тези молекули са градивните елементи на генетичния материал на всички живи организми на Земята.

По-рано пълен набор от тези съединения беше открит в проби от астероида Бену, донесени от мисията "ОСИРИС-РЕКС" на НАСА.

Сега учените получават втори независим пример за това, че въглеродните астероиди могат да съдържат всички необходими компоненти за образуването на генетични молекули.

Древния родителски астероид на Рюгу е имал течна вода
Виж още Древния родителски астероид на Рюгу е имал течна вода

Нуклеотидните бази се разделят на две групи: пурини (аденин и гуанин) и пиримидини (цитозин, тимин и урацил). Анализът показва, че в материала от Рюгу тяхното количество е приблизително балансирано. При сравнение с други космически образци, включително от метеоритите Мърчисън и Оргейл, учените са открили разлики в съотношението на тези вещества. Според тях химичният състав може да бъде повлиян от нивото на амоняк в родителските тела на астероидите.

Особен интерес е предизвикало откриването на тимин. ДНК използва аденин, цитозин, гуанин и тимин, докато РНК използва урацил вместо тимин.

Според хипотезата за РНК-света, на ранната Земя първо са могли да възникнат молекули РНК, а едва по-късно ДНК. Тъй като урацилът се образува по-лесно в пребиотичната химия, учените предполагат, че именно той е бил по-разпространен в ранната Слънчева система.

Откриването на тимин обаче показва, че астероидите са способни да синтезират и двата вида нуклеотидни бази. Това подкрепя хипотезата, че богатите на въглерод астероиди са могли да доставят на ранната Земя пълен набор от молекули, необходими за появата на живот.

"Откритието не означава, че на Рюгу е съществувал живот. Вместо това, тяхното присъствие показва, че примитивни астероиди биха могли да произвеждат и запазват молекули, които са важни за химията, свързана с произхода на живота", обяснява Тошики Кога.

Капсулата с пробите от астероида Рюгу е в идеално състояние: Какво ще кажат те на учените
Виж още Капсулата с пробите от астероида Рюгу е в идеално състояние: Какво ще кажат те на учените

Сесар Менор Салван, астробиолог от Университета на Алкала, Испания, казва в придружаващ публикацията коментар, че "тези резултати не предполагат, че произходът на живота се е случил в космоса".

Въпреки това, "благодарение на настоящите данни и резултатите от Бену, имаме много ясна представа кои органични материали могат да се образуват при пребиотични условия навсякъде във Вселената", добавя той.

Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки) Днес
Вижте първия нов влак "Шкода", пристигнал на Централна гара в София (снимки)
66955
Чък Норис почина на 86 години Лайф
Чък Норис почина на 86 години
25585
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България Корнер
ЦСКА с ново спиращо дъха видео за стадиона, Сектор "Г" ще е уникален за България
9379
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол Бизнес
Вашингтон разреши временно покупко-продажбата на ирански петрол
2854
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски Impressio
Гениален художник е прадядо на Никита Михалков и Андрей Кончаловски
12454
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун Trip
Готическото сърце на Полша: пътешествие из средновековните тайни на Торун
5790
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени Вкусотии
Кои морски дарове е по-добре да купувате замразени
888
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер Zodiac
Мартенският Овен: Лидерска енергия, интуиция и силен характер
455
Облачна и дъждовна ще бъде съботата Времето
Облачна и дъждовна ще бъде съботата
0