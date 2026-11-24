Учени откриха най-далечния известен квазар, съществувал 630 милиона години след Големия взрив
Откритието хвърля нова светлина върху ранните етапи от развитието на Вселената, чиято възраст се оценява на около 13,8 милиарда години
Екип от учени е открил най-далечния известен досега квазар - изключително ярко активно галактическо ядро, захранвано от свръхмасивна черна дупка, като обектът се е образувал в рамките на 630 милиона години след Големия взрив, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на статия в сп. Astronomy & Astrophysics.
Откритието хвърля нова светлина върху ранните етапи от развитието на Вселената, чиято възраст се оценява на около 13,8 милиарда години, и поставя нов рекорд за най-далечен наблюдаван квазар, допълва БТА.
"Този път скокът назад във времето е огромен", посочва в имейл ръководителят на изследването Жулиен Волф от Европейската южна обсерватория (European Southern Observatory). По думите му предишните две рекордни открития са позволили на учените да надникнат с около 15 милиона години по-назад във времето, докато новото откритие разширява тази граница с близо 40 милиона години - най-големия подобен напредък от почти десетилетие.
Волф и екипът му попаднали на квазара, докато анализирали милиони наблюдения, направени с космическия телескоп "Евклид" на Европейската космическа агенция. Изстрелян през 2023 г., телескопът изследва галактиките и разпределението на материята във Вселената, за да помогне на учените да разберат по-добре природата на тъмната материя и тъмната енергия.
Според Волф откриването на квазар от толкова ранен период в историята на Вселената е изключително рядко. Особеното в случая е и голямата маса на централната черна дупка, въпреки че тя поглъща материя сравнително бавно.
Учените са наблюдавали обекта такъв, какъвто е бил преди около 13,1 милиарда години, когато Вселената е била на по-малко от 5 процента от сегашната си възраст.
Волф е нарекъл квазара Дун Аонгаса (Dún Aonghasa), вдъхновен от името на праисторическо каменно укрепление на Аранските острови край западното крайбрежие на Ирландия. Съпругата му е ирландка, а посещението на укреплението го впечатлило с усещането за хоризонт, който все още предстои да бъде изследван. По думите му това напомня за неизследваните хоризонти на ранната Вселена.
Откритието е потвърдено чрез наблюдения с космическите телескопи "Хъбъл" и "Джеймс Уеб", както и с други наземни и космически обсерватории. Благодарение на данните от "Джеймс Уеб" учените са установили, че черната дупка в центъра на квазара има маса, равна на около 360 милиона пъти масата на Слънцето. Това е изключително голяма стойност за толкова ранен етап от развитието на Вселената, пише още Асошиейтед прес.