Откритието хвърля нова светлина върху ранните етапи от развитието на Вселената, чиято възраст се оценява на около 13,8 милиарда години

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Екип от учени е открил най-далечния известен досега квазар - изключително ярко активно галактическо ядро, захранвано от свръхмасивна черна дупка, като обектът се е образувал в рамките на 630 милиона години след Големия взрив, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на статия в сп. Astronomy & Astrophysics.

Откритието хвърля нова светлина върху ранните етапи от развитието на Вселената, чиято възраст се оценява на около 13,8 милиарда години, и поставя нов рекорд за най-далечен наблюдаван квазар, допълва БТА.

"Този път скокът назад във времето е огромен", посочва в имейл ръководителят на изследването Жулиен Волф от Европейската южна обсерватория (European Southern Observatory). По думите му предишните две рекордни открития са позволили на учените да надникнат с около 15 милиона години по-назад във времето, докато новото откритие разширява тази граница с близо 40 милиона години - най-големия подобен напредък от почти десетилетие.

Волф и екипът му попаднали на квазара, докато анализирали милиони наблюдения, направени с космическия телескоп "Евклид" на Европейската космическа агенция. Изстрелян през 2023 г., телескопът изследва галактиките и разпределението на материята във Вселената, за да помогне на учените да разберат по-добре природата на тъмната материя и тъмната енергия.

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Според Волф откриването на квазар от толкова ранен период в историята на Вселената е изключително рядко. Особеното в случая е и голямата маса на централната черна дупка, въпреки че тя поглъща материя сравнително бавно.

Учените са наблюдавали обекта такъв, какъвто е бил преди около 13,1 милиарда години, когато Вселената е била на по-малко от 5 процента от сегашната си възраст.

Волф е нарекъл квазара Дун Аонгаса (Dún Aonghasa), вдъхновен от името на праисторическо каменно укрепление на Аранските острови край западното крайбрежие на Ирландия. Съпругата му е ирландка, а посещението на укреплението го впечатлило с усещането за хоризонт, който все още предстои да бъде изследван. По думите му това напомня за неизследваните хоризонти на ранната Вселена.

Откритието е потвърдено чрез наблюдения с космическите телескопи "Хъбъл" и "Джеймс Уеб", както и с други наземни и космически обсерватории. Благодарение на данните от "Джеймс Уеб" учените са установили, че черната дупка в центъра на квазара има маса, равна на около 360 милиона пъти масата на Слънцето. Това е изключително голяма стойност за толкова ранен етап от развитието на Вселената, пише още Асошиейтед прес.

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