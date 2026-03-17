Нейните свойства ще помогнат за тестването на моделите на квантовата физика

1858 Снимка: CERN

Физици от Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) са открили нова частица в резултат на експерименти в Големия адронен колайдер, предаде АФП, цитирана от БТА.

По структура тя е подобна на протона, но е четири пъти по-тежка от него по маса. Това е втората подобна частица, открита през последните близо 10 години, съобщава пресслужбата на организацията.

Новата частица е 80-ата открита в историята на ЦЕРН. Нейните свойства ще помогнат за тестването на моделите на квантовата физика.

"В хода на експеримент на Големия адронен колайдер в ЦЕРН е открита нова частица, състояща се от два чаровни кварка и един долен кварк. Нейната структура е подобна на тази на протона, но неговите два горни кварка са заменени от два по-тежки чаровни кварка заменят, което увеличава масата й четири пъти", се казва в прессъобщението на организацията.

Говорителят на ЦЕРН Винченцо Ваньони отбелязва, че това е първата нова частица, идентифицирана след модернизацията на Големия адронен колайдер, която приключи през 2023 г. По думите му това е "едва вторият случай, в който е наблюдаван барион, съставен от два тежки кварка".

Според прессъобщението, през 2017 г. в ЦЕРН е открита много подобна частица, състояща се от два чаровни кварка и един горен кварк.

"Въпреки приликата, прогнозираната продължителност на живота на новата частица е шест пъти по-кратка от тази на нейния аналог, поради сложни квантови ефекти. Това прави наблюдението й още по-сложна задача", отбелязват още от пресслужбата на ЦЕРН.

Цялата материя, която наблюдаваме около нас - включително протоните и неутроните, съставляващи ядрата на атомите, е съставена от бариони, често срещани частици, състоящи се от три кварка.

Кварките съществуват в шест разновидности (аромати): горен, долен, чаровен, странен, истинен (топ) и дънен, които се различават по маса, електрически заряд и квантови свойства.

Теоретично, чрез комбинирането на тези "аромати" могат да се образуват много видове бариони. Повечето от тях обаче са много трудни за наблюдение, тъй като са изключително нестабилни.

За да ги произведе, ускорителят на ЦЕРН, Големият адронен колайдер, кара частиците да се сблъскват една с друга в пръстен при феноменални скорости.

Нестабилните адрони (бариони и мезони, съставени от два кварка) бързо се разпадат. Но по-стабилните частици, произведени при разпадането, могат да бъдат открити, а тяхното присъствие позволява на учените да направят изводи за свойствата на първоначалната частица.

