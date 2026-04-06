Международен екип учени съобщава за наблюдение на необичаен феномен в светлинните вълни. Става дума за така наречените "тъмни точки", които могат да се движат по-бързо от скоростта на светлината. Изследването е публикувано в научното списание Nature.

Според съвременната физика предаването на маса или информация със скорост по-висока от тази на светлината е невъзможно. Това би нарушило теорията на относителността и принципа на причинността, което евентуално би довело до парадокси, свързани с пътуване във времето.

В случая обаче наблюдаваният феномен не противоречи на тези закони. "Тъмните точки" нямат маса и не пренасят информация. Те представляват малки области или вихри в самата структура на светлинната вълна.

"Колкото и странно да звучи - представете си вихър в река, който изпреварва течението на водата - явлението е реално", се казва в официално съобщение на учените. "Досега това беше само теория."

Тези структури се описват като "нулеви точки", в които амплитудата на светлинната вълна пада до нула. "С по-прости думи, това са точки на пълна тъмнина, вградени в светлинното поле", обясняват изследователите.

За да проследят движението им, учените са използвали модифициран високоскоростен електронен микроскоп. Устройството е заснело процеси, протичащи в рамките на няколко квадрилионни части от секундата. Чрез комбиниране на стотици изображения е създадено видео, което показва как тези вихри се движат и взаимодействат помежду си. В някои случаи те надвишават скоростта на светлината.

Резултатите потвърждават теория, предложена през 1978 година от британския физик Майкъл Бери. Той предполага, че подобни вихри могат да достигат свръхсветлинни скорости.

Според водещия автор на изследването Идо Каминер от Технион - Израелския технологичен институт, откритието има по-широко значение. "Нашето откритие разкрива универсални закони на природата, които важат за всички видове вълни - от звукови до сложни системи като свръхпроводници", казва той.

Каминер подчертава, че новите методи могат да подобрят значително наблюдението на процеси на нано ниво. Това включва физика, химия и биология. "Вярваме, че тези иновативни техники ще позволят изследване на скрити процеси и ще покажат как природата се държи в най-бързите си и трудно уловими моменти", допълва той.

Откритието няма да доведе до технологии като свръхсветлинни пътувания. То обаче дава нов инструмент за по-добро разбиране на поведението на светлината и вълновите процеси.

