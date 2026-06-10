Група учени предлага концепция за активна защита на Земята от мощни слънчеви бури чрез изкуствено подсилване на магнитното поле на планетата. Идеята е разработена от екип, ръководен от Брайън Уолш от Бостънския университет.

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Проектът носи името StormWall и предвижда разполагането на флот от шест космически апарата в геосинхронна орбита. Те ще носят специални материали, които могат да бъдат освободени при засичане на опасна слънчева буря. Сред тях са вещества като барий, литий, натрий и калций.

След освобождаване тези материали ще бъдат изпарени и йонизирани от слънчевата светлина, превръщайки се в облак от плазма. Този изкуствен слой ще се насочва към границата на магнитосферата и ще увеличава нейната устойчивост срещу потока от заредени частици от Слънцето.

Според симулации на екипа системата може да намали силата на силна геомагнитна буря с повече от 50 процента. Подобни събития могат да увреждат сателити, комуникационни системи, GPS услуги и електрически мрежи.

Учените описват механизма като опит за прекъсване на процес, известен като магнитно свързване, при който слънчевият вятър временно се "съединява" с магнитното поле на Земята и позволява навлизане на енергия в близкото космическо пространство.

"Хората винаги са мислели, че просто трябва да понасяме каквото ни изпрати космосът. Но ние показахме, че можем да влияем на това", заяви Брайън Уолш.

Концепцията е тествана чрез симулация на силната геомагнитна буря от май 2024 г. При модела със StormWall интензитетът на събитието е значително по-нисък.

Системата би изисквала количество материал, еквивалентно на няколко товарни камиона, разположено в космоса. След освобождаване тя не може да бъде използвана повторно, което я прави еднократна защита.

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Въпреки това учените посочват, че бъдещото развитие на космическата инфраструктура и растящите инвестиции в орбитални системи могат да направят подобен проект икономически възможен. Според екипа ефектът от StormWall би бил глобален и не би могъл да бъде ограничен до отделни държави или региони.

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