Последиците Земята ще може да засече само след 100 години

Космически изследователи откриха двойка черни дупки, които се приближават бързо една към друга в галактика на 500 милиона светлинни години от нашата планета. Изследователите прогнозират, че този космически "танц" ще завърши с монументален сблъсък, чиито последици Земята ще може да засече само след 100 години, съобщава "Калдата".

С помощта на най-съвременни радиотелескопи е идентифициран скрит поток от енергия, което показва наличието не на едно, а на две гравитационни чудовища, съобщава Live Science. Това откритие разширява разбирането ни за еволюцията на галактиките и поведението на свръхмасивните обекти във Вселената.

Очаква се сливането да създаде една гигантска черна дупка, като освободената енергия ще изпрати мощни вълни в космоса.

Обект, смятан преди за обикновен блазар - изключително ярко галактическо ядро, се оказа сложна система от две черни дупки. Астрономите от години наблюдават хаотични промени в ориентацията на енергична струя, изригваща от центъра на галактиката Markarian 501. Анализирайки повече от 80 набора от данни от международна мрежа от радиотелескопи, учените са открили втора струя енергия, въртяща се обратно на часовниковата стрелка. Всяка от тези струи се захранва от собствена черна дупка, чиято маса е милиони пъти по-голяма от тази на Слънцето.

Важно доказателство за тази теория беше феноменът на гравитационно лещиране, открит през лятото на 2022 г. Гравитацията на една черна дупка огъна светлината на друга, образувайки почти перфектен "пръстен на Айнщайн". Това потвърди сценария, в който двата обекта са интимно близо един до друг. Това рядко подравняване се превърна в "естествена лупа" за изследователите, позволявайки им да надникнат в самото сърце на далечна галактика.

Според изчисленията на учените гигантите обикалят около общия си център на масата приблизително веднъж на всеки 121 дни. Разстоянието между тях, по космическите стандарти, е критично малко, което неизбежно води до тяхното сближаване и евентуално поглъщане. Когато тези обречени обекти се сблъскат, те ще освободят колосално количество енергия под формата на гравитационни вълни. Тези вълни са смущения в пространство-времето, които се разпространяват със скоростта на светлината.

Следващият век ще бъде от решаващо значение за потвърждаването на тази теория, тъй като детектори на Земята трябва да засекат тези мощни сигнали. Мощността на очакваното сливане може да надмине всички регистрирани досега космически събития от този тип. Това ще позволи на човечеството да изучи свойствата на такива масивни двойки черни дупки в момента на окончателното им сливане за първи път.

