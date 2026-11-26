За да проверят дали методът работи, изследователите са записали в ДНК на човешки бъбречни клетки 272 символа от текста на песента Let It Be на "Бийтълс"

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Учени от Тексаския университет в Далас са разработили метод за съхраняване на цифрова информация в ДНК на живи човешки клетки, съобщава Phys.org, позовавайки се на сп. "Нейчър къмюникейшънс". Технологията позволява данните да се запазват и копират при деленето на клетките, като същевременно ограничава достъпа до тях.

Системата, наречена DNA CODEC (Compressed Obfuscated DNA Encoding in Cells), използва генетичния материал на клетките като своеобразен носител на цифрова информация. За разлика от досегашните методи, при които данните се записват в изкуствено създадена ДНК извън жив организъм, американските учени са успели да ги вградят директно в ДНК на живи човешки клетки.

За да проверят дали методът работи, изследователите са записали в ДНК на човешки бъбречни клетки 272 символа от текста на песента Let It Be на "Бийтълс". В продължение на около месец клетките са се делили десет пъти, като при всяка проверка учените са успявали да възстановят правилно записаната информация.

Това е едно от основните предимства на технологията, тъй като клетките копират собствената си ДНК при всяко делене и така предават записаната в нея информация на новите клетки. По този начин данните се съхраняват и възпроизвеждат чрез естествените процеси в живия организъм.

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Учените са разработили и начин за защита на информацията от неоторизиран достъп. За целта те използват допълнителни ДНК последователности, които наподобяват тези, съдържащи действителните данни, но не разкриват тяхното съдържание.

Тези маскиращи последователности се смесват с оригиналните данни, така че при анализ те трудно могат да бъдат разграничени. За възстановяването на информацията е необходим специален ключ - отделно съхранени маскиращи клетки, чието разчитане позволява да се декодира истинското съобщение. Според изчисленията на изследователите без този ключ съществуват над 10 на степен 179 възможни начина за възстановяване на краткото съобщение, което прави разпознаването на оригиналната информация изключително трудно.

Освен с начина на съхранение, технологията впечатлява и с потенциалния си капацитет. По оценки на учените клетки, събрани в обем по-малък от една дъждовна капка, биха могли да поберат стотици мегабайти цифрова информация. При използването на няколко участъка от ДНК за записване на данни капацитетът би могъл да достигне гигабайти.

Едно от възможните приложения на разработката е в биотехнологичната индустрия. Клетки се използват за производството на протеинови лекарства и клетъчни терапии, както и в изследванията със стволови клетки. Новият метод би позволил важна информация за произхода на тези клетки и за направените в тях генетични промени да се съхранява директно в самия им генетичен материал, вместо в отделни компютърни файлове.

Технологията би могла да намери приложение и при дългосрочното съхранение на цифрови архиви, особено в ситуации, в които традиционните носители на информация са неподходящи.

"Това е жив носител на информация. Той се копира и възстановява сам", коментира Леонидас Блерис, професор по биоинженерство в Тексаския университет в Далас и съавтор на изследването.

Екипът вече е подал заявка за патент на технологията. Следващата стъпка в работата му е разработването на начин за редактиране на записаната информация, който да позволява отделни части от нея да бъдат променяни или заменяни, без да се налага целият архив да бъде записван отново.

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