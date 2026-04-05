Чрез машинно обучение моделът може да определи в кой момент от денонощието се намира организмът в своя вътрешен ритъм

423 Снимка: iStock by Getty

Скоро ще можем да определяме дали сме ранобудни или "нощни птици" само чрез анализ на косъм от главата - без сложни изследвания на слюнка или кръв, пише порталът Scinexx, позовавайки се на проучване, публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Новоразработеният тест, дело на екип, ръководен от Ахим Крамер от Университетска болница "Шарите" - Берлин, ще използва изкуствен интелект, който анализира активността на 17 гена в клетките на космения фоликул и така ще определи хронотипа - тоест индивидуалния "биологичен график" на човек, добавя БТА.

Вътрешният ни часовник регулира съня, хормоните, метаболизма и имунната система, но при всеки работи различно. Хронотипът влияе не само върху продуктивността, а и върху здравето и ефективността на лечението. Досега определянето му изискваше сложни лабораторни процедури с измерване на мелатонин, уточняват учените.

Новият метод е бърз и лесен: една проба от коса е достатъчна. Чрез машинно обучение моделът може да определи в кой момент от денонощието се намира организмът в своя вътрешен ритъм. В първите тестове резултатите съвпадат с традиционните методи, което потвърждава надеждността на подхода.

При анализ на хиляди проби учените установяват, че освен гените, възрастта, полът и начинът на живот също играят важна роля. Например младите хора са по-склонни към късен ритъм - те се уморяват средно около час по-късно от по-възрастните. Работещите хора пък имат по-ранно "настройване" на вътрешния часовник в сравнение с тези без фиксиран дневен режим.

Наблюдават се и разлики между половете: жените обикновено заспиват малко по-рано от мъжете, макар разликата да е минимална - около няколко минути. Въпреки това учените смятат, че половите хормони също оказват влияние върху биологичното време.

Очаква се тестът да бъде стандартизиран и въведен в практиката, което ще позволи по-точни съвети за сън, по-лесна диагностика на нарушения на ритъма и дори персонализирани терапии, съобразени с индивидуалния биологичен часовник на всеки човек, посочват още от Scinexx.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.