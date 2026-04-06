461 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Международен екип учени разработи генетично модифицирано тютюнево растение, което може да произвежда едновременно пет различни психоактивни съединения. Изследването е публикувано в научното списание Science Advances и е ръководено от учени от Института "Вайцман" в Израел.

В природата психоактивни вещества се срещат в различни организми. Псилоцибинът се съдържа в халюциногенни гъби, диметилтриптаминът (DMT) - в растения като аяуаска, а тетрахидроканабинолът (THC) - в канабиса. Досега обаче не е известно едно растение да произвежда няколко такива съединения едновременно.

В рамките на експеримента учените са модифицирали тютюн, така че той да синтезира пет естествени психеделика. Сред тях са псилоцин и псилоцибин от гъби, DMT от растенията, използвани за аяуаска, както и буфотенин и 5-метокси-DMT, които се отделят от жабата от пустинята Сонора.

Изследователите подчертават, че целта не е създаване на нови наркотични вещества за развлечение.

"Тези съединения имат и терапевтичен потенциал", казва Паула Берман, постдокторант в Института "Вайцман". По нейни думи предишни проучвания показват, че псилоцибинът може да се използва при лечение на депресия и други психични разстройства.

Старши авторът на изследването Асаф Ахарони отбелязва, че подобна комбинация не е правена досега. "Тази комбинация от пет психеделика - не мисля, че някой е опитвал нещо подобно", казва той.

Екипът е вградил в листата на тютюна активни гени от пет триптамина - клас халюциногенни съединения. Получените количества обаче са по-ниски в сравнение с естествените източници. Въпреки това учените виждат потенциал за по-устойчиво производство.

"Нашата платформа предлага екологична алтернатива без жестокост към добиването на тези вещества от уязвими източници", се посочва в публикацията. Според авторите някои видове вече са под натиск. Жабата от пустинята Сонора е застрашена заради загуба на местообитания и бракониерство. Растението Psychotria viridis, използвано за аяуаска, също е изложено на риск заради повишено търсене.

Учените умишлено не са позволили на растенията да предават способността си на следващи поколения. Това е направено с цел контрол и безопасност. "В едно листо получаваме пет различни психеделика от три различни биологични царства", казва Ахарони. "Но тъй като това не се унаследява, веществата остават само в листата."

Изследването поставя основа за по-ефективно производство на психоактивни съединения и повдига въпроси за ролята им в природата. Засега практическото приложение остава ограничено. Количествата, които растенията произвеждат, са ниски.

Биоинженерът Андрю Джоунс от Университета в Маями, който не участва в проучването, определя резултатите като "вълнуваща работа". Според него обаче практическата стойност е ограничена. "Това има интересен новаторски характер, но не е особено практично", казва той. "Но психонавтите (хора, консумиращи наркотици с халюциногенни свойства) определено ще проявят интерес към подобни експерименти."

