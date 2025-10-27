Новото устройство може да се интегрира в очила, часовници или дори дрехи

397 Снимка: NASA

Южнокорейски учени разработиха иновативен сензор, способен точно да измерва нивото на ултравиолетовото лъчение от тип UVA и да предупреждава човека за опасност от увреждане на кожата. Това компактно устройство преобразува светлината в електрически сигнали и изпраща данните директно към смартфон, като позволява на потребителя да реагира своевременно и да се предпази от прекомерно излагане на слънце.

Екипът, ръководен от професор Кан Сон Чжун (Kang Sung-jun) от университета Кьонхи (Kyung Hee University), е създал високочувствителен прозрачен фотодиод на базата на оксидни полупроводници. Той реагира само на UVA-лъчение с дължина на вълната между 340 и 350 нанометра. За разлика от повечето непрозрачни устройства, които пропускат малка част от радиацията, новият сензор улавя и измерва пълния спектър от преминаващите лъчи, като в същото време пропуска видимата светлина почти изцяло.

Благодарение на това свойство, устройството може да бъде интегрирано в умни очила, гривни, часовници или дори елементи от облекло, без да нарушава визията и комфорта на потребителя. Сензорът е свързан с миниатюрна платка, включваща усилвател и Bluetooth чип, който осигурява постоянна връзка със смартфон. Така данните за нивото на радиация се предават в реално време, а приложението може да предупреждава, когато стойностите преминат безопасните граници.

Учените напомнят, че UVA-лъчите, за разлика от UVB и UVC, проникват дълбоко в кожата, причинявайки преждевременно стареене и дори повишен риск от рак на кожата. В бъдеще подобни технологии могат да бъдат внедрени в носими устройства, позволявайки на всеки човек да следи експозицията си на UV радиация дори при ежедневни дейности като разходка или пазаруване.

Това откритие отваря нови възможности за персонализирана защита на здравето, като съчетава нанотехнологии, носима електроника и превенция — области, които все по-често се преплитат в името на по-здравословен и информиран начин на живот.

