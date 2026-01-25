Той се употребява също и при технологиите за чиста енергия

12466 Снимка: iStock by Getty Images

Учени, изучаващи редки скали, заровени дълбоко под централната част на Австралия, са установили как се е образувал металът ниобий, използван за заздравяване на стоманата, пише "Сайънс дейли", като цитира проучване. Ниобият се употребява също и при технологиите за чиста енергия.

Според данните произходът му е свързан с драматични геологични събития, станали преди повече от 800 милиона години.

Проучването, ръководено от изследователи от австралийския Университет "Къртин", показва как новооткрити, богати на ниобий скали са се формирали по времето, когато древният суперконтинент Родиния е започнал да се разделя. Тогава са се образували дълбоки разломи в земната кора. Според проучването разтопена скала, богата на ниобий, се е издигнала от дълбините на Земята през големите процепи. Тези пътища са се отворили през периоди на тектонично разтягане и разкъсване, които са довели до разделяна на Родиния. Разтопеният материал се е втвърдил, като са се образували необичани на редки вулканични скали, известни като карбонати, които "заключили" ценните метали в земната кора, пише БТА.

Откритието дава нов поглед за това как редките, богати на метал, магмени скали са достигнали до повърхността, обясни водещият автор д-р Максимилиан Дрьолнер от Института за геофизични решения към Университета "Къртин". "Тези карбонатити са различни от всичко, познато досега в региона, съдържат концентрация на ниобий - стратегически метал, използван за производство на по-лека и здрава стомана за самолети, тръбопроводи и електромобили, и са ключов компонент за батерии от следващо поколение и полупроводниковите технологии", каза той.

При анализа на проби от сондажи научният екип използва няколко метода за изотопно датиране, за да определи кога са се формирали скалите. Резултатите показват, че карбонатите са се образували преди между 830 и 820 милиона години, преди континентът Родиания да се раздели напълно.

Тези тектонични процеси са позволили на карбонатната магма да се издигне през разломните линии до останали открити и активни в продължение на стотици милиони години, доставяйки богати на метал разтопени материали от дълбините на мантията до земната кора, допълва изследователят.

