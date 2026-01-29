Китайски учени създадоха първата в света квантова сензорна мрежа, която ще се опита да открие тъмната материя - мистериозна субстанция, съставляваща почти 27 процента от Вселената, предаде Синхуа, цитирайки проучване, публикувано в списание "Нейчър".

Тъмната материя е невидима и влияе на Вселената само чрез гравитацията. Учените се надяват да могат да "чуят" леките докосвания на хипотетичните частици, наречени аксиони, които са потенциални съставни елементи на тъмната материя.

За да засекат тези частици, изследователите са разположили пет свръхчувствителни сензора, които работят заедно и които свързват лабораториите в градовете Хъфей и Ханчжоу чрез мрежа, която се простира на над 300 километра. Системата филтрира фалшивите сигнали, като отчита само тези, които се появяват едновременно на различни места.

Новите квантови технологии усилват слабите сигнали и увеличават времето, в което такива сигнали могат да бъдат открити, като позволяват на учените да "слушат" Вселената с невиждана досега прецизност.

Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
През първите два месеца на наблюдения учените не са успели да фиксират окончателен контакт с тъмната материя, но са установили най-точните досега граници за взаимодействието на аксионите с атомите, пише Синхуа.

Следващата стъпка е мрежата да се разшири глобално и дори в Космоса, което може да промени коренно начина, по който разбираме скритата структура на Вселената, смятат авторите на изследването.

