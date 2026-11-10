Японската сонда Hayabusa2 се подготвя за среща с обекта 1998 KY26 през юли 2031 г.

2078 Изображение: NASA

Малък космически обект озадачава учените с необичайното си поведение. Астероидът 1998 KY26 ускорява движението си, но причината за това остава неясна. Японската космическа агенция JAXA вече изпраща към него сондата "Хаябуса 2", която трябва да достигне целта през юли 2031 г. и да помогне за разкриването на загадката.

Ускорението само по себе си не е необичайно за астероиди и комети. При някои от тях то се дължи на отделянето на газове, когато ледът на повърхността се нагрява и преминава директно в газообразно състояние. Този процес създава реактивна сила, която променя движението на обекта.

Именно така учените обясняват поведението на т.нар. "тъмни комети". Те приличат на астероиди, но показват ускорение, което не може да бъде обяснено само с гравитационното влияние на други тела.

При 1998 KY26 обаче тази хипотеза среща сериозен проблем. Ново изследване, публикувано в научното списание Icarus, показва, че обектът вероятно е твърде топъл, за да съхранява достатъчно лед, който да отделя газове и да го ускорява.

Авторите на проучването - аерокосмическите инженери Корбин Хансен и Масатоши Хирабаяши от Технологичния институт на Джорджия - са използвали съществуващи наблюдения, за да моделират температурата на астероида. Резултатите показват, че дори най-студените му области са с температура над минус 60 градуса по Целзий.

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Това е твърде висока температура за дългосрочно запазване на значителни количества лед под повърхността. Според изчисленията, ако ускорението се дължеше на отделяне на водни пари, запасите от лед биха се изчерпали само за около 62 години. Това е изключително кратък период за обект, който вероятно съществува от милиарди години.

"Резултатите от нашия температурен модел показват, че скоростта на отделяне на водни пари от 1998 KY26 би била твърде висока, за да се запази ледът под повърхността. Това допълва разбирането ни за състава на астероида", пишат изследователите.

Затова екипът смята, че 1998 KY26 вероятно е дехидратиран астероид, който отдавна е изгубил водните си запаси. Учените не изключват ускорението да се дължи на други физични процеси. Сред възможностите са натискът на слънчевата радиация или сили, породени от топлинното излъчване на самия обект.

Астероидът е с диаметър около 11 метра и се завърта около оста си за приблизително пет минути и половина. В момента се намира на около 299 милиона километра от Земята.

Съществува и по-необичайна хипотеза за произхода му. Астрономът от Харвард Ави Льоб предполага, че 1998 KY26 може да е изоставен съветски космически апарат, изстрелян преди близо 40 години. Засега обаче няма потвърждение за подобна версия.

Очакваната среща с Hayabusa2 през юли 2031 г. може да даде на учените възможност да изследват обекта отблизо. Това ще помогне да се установи какъв е съставът му и какъв механизъм стои зад необичайното ускорение.

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