Уволнени от Тръмп учени създадоха нов сайт за климатични данни
Бивши служители на NOAA възстановяват достъпа до климатична информация
Група бивши американски правителствени учени, сред които и експерти от Националната океанска и атмосферна администрация (NOAA), създадоха нова некомерсиална платформа за достъп до климатична информация. Проектът носи името climate.us и цели да запази публичния достъп до данни за климата и времето.
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Инициативата идва след сериозни съкращения в научните агенции на САЩ. От септември 2024 г. са премахнати близо 120 000 работни места във федерални структури. Сред най-засегнатите са екипите, работещи по климатични изследвания в Агенцията за опазване на околната среда (EPA) и NOAA.
Сайтът climate.us е представен като дигитално продължение на climate.gov - платформата на NOAA, която дълги години е служила като основен източник на климатични данни за учени, журналисти и застрахователни анализатори.
Според информация на New York Times проектът е достигнал пълна активност във вторник. Сайтът съдържа около 15 години архиви от климатични и метеорологични данни, научни статии, илюстрирани доклади и достъп до официални правителствени климатични оценки.
"Достоверната климатична информация не трябва да изчезва, когато се сменят политическите решения", заяви управляващият директор Ребека Линдзи. "Climate.us изгражда независима и устойчива платформа, така че хората да могат да намират данните и информацията, от които се нуждаят, за да разбират и обсъждат климата, както и да преподават, отчитат, планират, се подготвят и вземат информирани решения."
Финансирането на новата платформа вече включва над 2500 дарители, които са събрали около 250 000 долара. Към проекта са се присъединили и около 80 учени и експерти, които проверяват съдържанието.
Според бившия администратор на NOAA Ричард Спинрад значението на предишната платформа е било огромно. "Стойността и влиянието, които създаде climate.gov, не могат да бъдат надценени", заяви той. "Climate.us ще продължи тази критична функция и ще гарантира, че наследството от предоставяне на ключови данни и услуги ще бъде запазено, дори при политическа намеса в научната система."
Инициативата се появява близо година след като администрацията на Доналд Тръмп пренасочи домейна climate.gov към друг сайт на NOAA, след масови съкращения в агенцията. По думите на Линдзи това действие е направило години научна информация трудно достъпна за обществеността.
Новият проект цели да възстанови този достъп и да гарантира, че климатичните данни ще останат свободно достъпни независимо от политическите промени.