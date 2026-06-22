Учени от Калифорнийския технологичен институт (Caltech) се подготвят да започнат изграждането на Deep Synoptic Array (DSA) - проект, който може да се превърне в най-чувствителния и най-бързия радиотелескоп в света.

Съоръжението трябва да бъде завършено през 2029 г. и ще включва 1650 радиочинии с диаметър около шест метра всяка. Те ще бъдат разположени върху площ от близо 310 квадратни километра в отдалечена пустинна долина в щата Невада.

За сравнение, един от най-известните радиотелескопи в света - Very Large Array в Ню Мексико - разполага с едва 27 антени.

Масивите от голям брой антени имат важно предимство пред единичните радиотелескопи. Те работят като един огромен инструмент и могат да осигурят значително по-висока пространствена разделителна способност при наблюденията на далечни космически обекти.

Основен недостатък на подобни системи е по-ниската чувствителност към слабите радиоизточници. Затова те обикновено се използват за наблюдение на мощни явления като пулсари и бързи радиоимпулси.

Екипът на DSA обаче твърди, че новата система ще преодолее част от тези ограничения. Според учените обсерваторията ще съчетава висока чувствителност с възможността да сканира огромни участъци от небето за много кратко време.

Мястото за изграждане не е избрано случайно. Масивът ще бъде разположен в рядко населена част на Невада, недалеч от националния парк Great Basin. Целта е да се намали влиянието на радиочестотните смущения от човешка дейност, които от години затрудняват радиоастрономическите наблюдения.

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Според ръководителя на проекта Грег Холинан новата система ще промени мащаба на радиоастрономията.

"DSA ще изследва цялото видимо небе няколко пъти през първите си пет години с безпрецедентна скорост", заявява той.

По думите му всички радиотелескопи по света досега са открили около 20 милиона радиоизточника. DSA трябва да достигне същия резултат още през първия ден от експлоатацията си.

"До края на първото си голямо изследване системата ще е открила приблизително един милиард нови радиоизточника", допълва Холинан.

Учените планират да използват обсерваторията за изучаване на едни от най-загадъчните явления във Вселената. Сред тях са бързите радиоимпулси - кратки и изключително мощни изблици на радиовълни с все още неясен произход.

Проектът може да помогне и за изследване на тъмната енергия - загадъчната сила, която според съвременните космологични модели ускорява разширяването на Вселената.

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"Радиоастрономията е на прага на преход от скица към фотография", казва съръководителят на проекта Викрам Рави.

Друга особеност на DSA е, че данните ще бъдат обработвани почти в реално време. Изследователите възнамеряват да осигурят бърз публичен достъп до наблюденията, което ще позволи на учени от цял свят да използват информацията веднага след събирането ѝ.

Любопитна подробност около проекта е изборът на производствен партньор за част от оборудването. За да намалят разходите, инженерите на Caltech са възложили изработката на хиляди метални компоненти на американската компания Fat Daddio's, известна основно с производството на форми за сладкиши и торти.

Оказва се, че технологията за обработка на метал, използвана при производството на кухненските съдове, е подходяща и за създаването на елементи за приемане и преобразуване на радиосигнали от Космоса.

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Ако проектът бъде реализиран според плана, Deep Synoptic Array може да се превърне в едно от най-важните астрономически съоръжения на следващото десетилетие и да разкрие безпрецедентно количество нова информация за структурата и еволюцията на Вселената.

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