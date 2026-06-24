Американската компания Epic Aircraft представи новия модел E1000 AX, модернизирана версия на своя флагмански еднодвигателен турбовитлов самолет. Машината запазва двигателя Pratt & Whitney PT6A-67A с мощност 1200 конски сили, но получава ново поколение авионика и безпилотни системи.

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Самолетът е изграден от въглеродни композитни материали и е сред най-бързите в своя клас. Той може да развива крейсерска скорост до 616 км/ч и да изкачва до 1219 метра в минута. Максималната му височина на полет достига 10 363 метра.

Обхватът на полета е до 2889 километра с пълен резервоар, като самолетът може да превозва малко над 500 кг полезен товар. Това позволява превоз на пътници и багаж без сериозни компромиси с горивото и обсега.

Основният технологичен акцент е новата кабина с интегрирана система Garmin G1000 NXi и автопилот GFC 700. Системите включват защита на полетния режим и функция за бързо възстановяване при извънредни ситуации.

Вижте как изглежда Epic Aircraft E1000 AX >> >> >>

Сред новите функции е и автотротъл, който автоматично управлява тягата на двигателя през всички фази на полета - от излитане до кацане. Системата следи параметрите на самолета и намалява натоварването върху пилота.

Най-значимата технология е системата Autoland. При извънредна ситуация тя може автоматично да избере летище, да изчисли маршрут, сама да извърши кацане и да изключи двигателя. Функцията изисква окончателно одобрение от регулаторните органи, преди да бъде напълно активирана.

Допълнителни системи включват автоматичен стабилизатор по отклонение, електронно задържане на спирачките и радарен висотомер. Част от пакетите предлага и подобрена метеорологична радарна система и 3D навигация за движение по земя.

Кабината е проектирана за до шестима пътници и предлага високо ниво на комфорт, включително охлаждане чрез специални прозорци, които намаляват топлината и ултравиолетовото лъчение. Самолетът разполага и със сателитна интернет връзка Starlink.

Цената на напълно оборудван модел достига между 4,7 и 4,85 милиона долара, което го позиционира в премиум сегмента на турбовитловите самолети и леките бизнес самолети.

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