Повечето от академиците и професорите, попаднали в първия процент на престижния списък, са физици, математици и химици от БАН

2689 Снимка: БТА

Петдесет и седем учени, свързани с Българската академия на науките (БАН), са сред първите два процента най-влиятелни учени в света, показва тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на изследователите, известна като Станфордска класация, съобщиха от Академията.

Двадесет от тях са академици и член-кореспонденти на БАН, а останалите са професори в институтите на Академията. В общия списък за 2025 г. фигурират имената на общо 91 български изследователи, казаха от Академията.

Сред тях е това на химика и политик от ПП Николай Денков и на акад. Николай Витанов, физик.

Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на около 11 милиона учени с публикации, реферирани в базата Scopus, и отразява влиянието, което отделен изследовател е оказал върху развитието на науката, предава БТА.

Освен класацията за цялостно кариерно развитие се изготвя и отделна класация за научните постижения през предходната година. В нея са включени още пет учени от БАН, които не фигурират в основния списък.

Списъка на оценените учени можете да видите ТУК>>

В списъка има 21 български имена по-малко, спрямо класацията отпреди две години.

През 2023 г. общо 78 български учени са сред първите два процента от топ учени в света, като шестнадесет от тях са членове на Българската академия на науките (БАН) - академици и член-кореспонденти, а още 33-ма са учени от Академията.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.