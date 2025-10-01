Всяка част от океана е застрашена и засегната от тройна планетарна криза - изменение на климата, загуба на биоразнообразие и замърсяване, показва деветият доклад за състоянието на океаните на Службата за мониторинг на морската среда "Коперник", публикуван от Европейската комисия и цитиран от АФП и БТА.

Годишният доклад документира промените в океана, които засягат екосистемите, производството на храни, икономиките, човешките общности и регулирането на регионалния и глобалния климат.

С ускоряващото се затопляне на океаните Земята достига опасни нива на дисбаланс. Горещите точки на морското биоразнообразие са все по-застрашени, като се окисляват по-бързо от средното за света. Затоплянето и повишаването на киселинността на океаните са сериозна заплаха за застрашените видове и коралите, а замърсяването с пластмаси засяга всички океански басейни, е мнението на изследователите, цитирани от АФП.

Данните в доклада за състоянието на океаните са тревожно напомняне за неотложните предизвикателства, пред които са изправени океаните, отбелязва еврокомисарят по отбраната и космоса Андрюс Кубилюс.

Учени: Странен мрак се разпространява в океаните
Виж още Учени: Странен мрак се разпространява в океаните

Докладът предоставя изчерпателен преглед на състоянието, тенденциите и естествените колебания на Световния океан, като представя иновативни инструменти за наблюдение, които позволяват устойчиво съжителство с морските екосистеми.

Основни констатации са, че океанът се затопля до безпрецедентни нива, както и че пролетта на 2024 г. отбеляза нов рекорд с глобална температура на морето, достигнала 21 градуса по Целзий, което оказа голямо въздействие върху земната система.

Според учените горещите вълни засягат океаните по-осезаемо, а през 2023 и 2024 г. температурите надхвърлиха предишните рекорди с над 0,25 градуса по Целзий, което се отрази също на производството на храни, екосистемите и крайбрежните икономики. В доклада се отбеляза също, че повишаването на нивото на моретата застрашава общностите и световното наследство. То се е повишило с 228 мм между 1901 и 2024 г., застрашавайки около 200 милиона европейци, живеещи по крайбрежията, и излагайки на риск много крайбрежни обекти, включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, показват данните.

Според учените по-топлите води благоприятстват разпространението на инвазивни видове. Лятната гореща вълна в Средиземно море през 2023 г. позволи на инвазивни видове като атлантически сини раци и брадати огнени червеи да тласнат местния риболов до ръба на колапса.

Щетите в Европа от екстремни климатични явления са се удвоили през това десетилетие
Виж още Щетите в Европа от екстремни климатични явления са се удвоили през това десетилетие

Арктическият морски лед отбеляза четири рекордно ниски нива между декември 2024 г. и март 2025 г., като загубеният морски лед покрива площ почти два пъти по-голяма от Португалия.

"Заключенията на доклада за състоянието на океаните разкриват трудна, но важна диагноза. Те потвърждават, че тройната планетарна криза не е бъдеща заплаха, а настояща реалност в нашите океански басейни. Това означава също, че сме предприели първите необходими стъпки, тъй като данните са в основата на ефективните действия. Океанът ни изпраща ясен сигнал и сега сме по-добре подготвени да отговорим на него", казва еврокомисарят по околната среда, океаните и рибарството Костас Кадис, цитиран от АФП.

 

