Международен екип физици постигна исторически пробив, като за първи път успешно демонстрира работещ ядрен часовник - устройство, което измерва времето не чрез движението на електроните около атома, а чрез процеси, протичащи директно в атомното ядро. Това е концепция, обсъждана от учените повече от половин век, но едва сега технологията достига етап на реална практическа демонстрация.

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Днешните атомни часовници са най-точните измервателни инструменти, създавани някога от човека. Те използват преходите на електрони в атоми като цезий и рубидий и могат да работят стотици милиони години с отклонение от едва една секунда. Новият подход обаче използва колебанията в самото атомно ядро, което е значително по-малко чувствително към външни влияния като магнитни и електрически полета. Това означава, че в бъдеще ядрените часовници могат да достигнат още по-висока стабилност и прецизност.

Ключова роля в разработката играе изотопът торий-229. Той притежава уникален нискоенергиен ядрен преход, който може да бъде управляван чрез ултравиолетов лазер - нещо, което при повечето други атомни ядра е практически невъзможно. В новия прототип учените вграждат ядрата на торий-229 в кристал от калциев флуорид, който позволява стабилна работа и намалява влиянието на топлинните колебания. Именно тези контролирани ядрени колебания изпълняват ролята на "тиковете" на часовника.

Макар настоящият прототип все още да не може да надмине най-модерните оптични атомни часовници, изследователите смятат, че това е само въпрос на време. Подобряването на лазерните технологии и качеството на използваните кристали може значително да повиши точността на системата през следващите години. Самият факт, че работеща архитектура вече съществува, се определя като огромна крачка напред за физиката и метрологията.

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Освен за по-прецизно измерване на времето, ядрените часовници могат да се превърнат в мощен инструмент за фундаменталната наука. Учените смятат, че сравняването на показанията им с тези на традиционните атомни часовници може да помогне за откриването на свръхлека тъмна материя и за проследяването на евентуални промени във фундаменталните физични константи на Вселената. Ако това се случи, технологията може да се окаже ключ към решаването на някои от най-големите загадки в съвременната физика.

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