Обектът принадлежи към групата на астероидите Аполон, чиито орбити пресичат тази на Земята

706 Снимка: JAXA

Японската космическа сонда Hayabusa2 извърши успешно близко прелитане край астероида Торифуне и изпрати на Земята впечатляващи изображения на необичайното небесно тяло. По време на маневрата астероидът се е намирал на около 100 милиона километра от Земята.

Прелитането е осъществено на 5 юли, съобщи Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA). Астероидът Торифуне е с диаметър около 450 метра и се смята, че това е едно от най-близките високоскоростни преминавания на космически апарат покрай подобен обект.

Сондата заснема астероида с оптичната си камера, като изображенията разкриват тяло с две ясно изразени части, покрито с множество скални образувания. Hayabusa2 е събрала и допълнителни научни данни, които предстои да бъдат изпратени към Земята и анализирани.

Снимка: JAXA

Освен с оптичната камера, апаратът наблюдава Торифуне и с инфрачервената си камера. Получените изображения показват значителни температурни разлики между осветените от Слънцето участъци и зоните, които остават в сянка. Данните ще помогнат на учените да изследват температурата на повърхността, нейната структура и топлинните свойства на астероида.

Торифуне обикаля около Слънцето за 383 дни и се завърта около оста си веднъж на всеки пет часа. Той принадлежи към групата на астероидите Аполон, чиито орбити пресичат тази на Земята.

Близкото прелитане не е било част от първоначалния план на мисията. Преди маневрата членове на научния екип определиха операцията като рискова, тъй като характеристиките на астероида не бяха добре известни.

Hayabusa2 беше изстреляна през декември 2014 г. с основната задача да събере проби от астероида Рюгу и да ги достави на Земята. Мисията приключи успешно през 2020 г., когато капсулата с пробите кацна в Австралия.

Изследванията на материала от Рюгу вече предоставиха ценна информация за ранната история на Слънчевата система. Учените откриха в пробите и петте нуклеобази, които изграждат ДНК и РНК.

След приключването на основната мисия Hayabusa2 продължи пътешествието си към нова цел. Очаква се през 2031 г. сондата да достигне астероида 1998 KY26, който е с диаметър едва около 11 метра. Ако мисията бъде успешна, това ще бъде най-малкият астероид, посещаван някога от космически апарат.

Според JAXA изследването на 1998 KY26 ще помогне за по-доброто разбиране на структурата и състава на малките астероиди, които могат да предоставят важна информация за формирането на Слънчевата система.

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