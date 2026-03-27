618 Снимка: Blue Origin/NASA

Японският стартъп за космически кораби "айСпейс" (ispace) обяви, че ще отложи още повече финансираната от САЩ лунна мисия за 2030 г. и ще съкрати персонала си по целия свят - стратегическа промяна след два неуспешни опита за кацане на Луната, съобщи Ройтерс.

Тази новина подчертава неясните перспективи за компанията, тъй като САЩ преструктурират космическите си мисии с търговски и международни партньори, за да изпратят астронавти на Луната преди Китай , отбелязва осведомителната агенция.

Базираната в Токио компания "айСпейс" заяви, че ще консолидира разработката на лунния модул в своите подразделения в Япония и САЩ и ще отложи с три години старта, възложен по програмата на НАСА за търговски услуги за лунни товари, от 2027 г., след предишни забавяния.

Междувременно "айСпейс" обяви, че до 2030 г. ще изстреля пет лунни орбитални апарата, които могат да предоставят услуги за телекомуникации, навигация и наблюдение на повърхността, за да допринесат за развитието на Луната.

Компанията може да понесе разходи от няколко милиона долара заради промените, което може да доведе до съкращаване на няколко десетки служители, заяви финансовият директор Джумпей Нозаки на пресконференция.

Откакто се регистрира на Токийската борса през 2023 г., "айСпейс" има два неуспешни опита за кацане на Луната, работи на загуба и цената на акциите ѝ се срива. Към миналата година компанията имаше около 300 служители в Япония, САЩ и Люксембург.

Третата мисия е насрочена за 2028 г. като част от търговската космическа програма на японското правителство. Компанията ще изстреля лунния си апарат Ultra, който е способен да пренесе полезен товар от 200 кг до Луната.

Само две частни компании - Intuitive Machines и Firefly Aerospace, и двете от САЩ - са кацали на Луната.

НАСА обяви във вторник актуализации на програмата си "Артемида", включително планове за изпращане на до 30 безпилотни мисии на лунната повърхност, започващи от следващата година.

Промените в американската космическа програма при президента Доналд Тръмп доведоха до объркване сред японските космически компании, които се надяваха на по-тясно сътрудничество между САЩ и Япония, за да се противопоставят на Китай.

Базираният в Токио ракетен стартъп ISC, чийто главен изпълнителен директор е член на управителния съвет на "айСпейс", през декември отмени тест за изстрелване в Ню Мексико, позовавайки се на нарушаване на регулаторните процедури.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.