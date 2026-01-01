За първи път НАСА засне сблъсък между астероиди извън Слънчевата система
Откритието хвърля нова светлина върху това как се формират праховите пояси около звездите
Астрономи за първи път наблюдаваха директен сблъсък между два астероида извън Слънчевата система, съобщава НАСА. Събитието е засечено от космическия телескоп "Хъбъл" около звездата Фомалхаут, намираща се на 25 светлинни години от Земята.
Сблъсъкът е създал ярък облак от прах и отломки, наподобяващ "космически фойерверки". Двата обекта са били с диаметър около 60 километра.
Учените смятат, че подобни сблъсъци може да се случват много по-често, отколкото се е предполагало досега. Откритието хвърля нова светлина върху това как се формират праховите пояси около звездите и поставя под въпрос някои предишни наблюдения, които може погрешно да са били интерпретирани като планети.
Изследователите предупреждават, че облаци от прах след астероидни сблъсъци могат да имитират планети, отразявайки светлина от звездата. Това ще изисква по-внимателен анализ при бъдещите търсения на земеподобни светове около други звезди.
Наблюденията ще продължат с помощта на "Хъбъл" и телескопа "Джеймс Уеб".