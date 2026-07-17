Екзопланетата се намира на около 48 светлинни години от Земята

780 Снимка: ESO/spaceengine.org

Астрономи за първи път откриха атмосфера около скалиста екзопланета, която се намира в обитаемата зона на своята звезда. Според учените това е една от най-важните стъпки досега в търсенето на светове, способни да поддържат живот.

Планетата, известна като LHS 1140 b, се намира на около 48 светлинни години от Земята. Новото изследване показва, че тя притежава атмосфера, съдържаща хелий. Това е първото пряко потвърждение за атмосфера около скалиста екзопланета, разположена в зона, където температурите биха могли да позволят съществуването на течна вода.

"Успяхме директно да открием хелий в атмосферата. Това е първото подобно наблюдение при скалиста екзопланета, което е изключително вълнуващо. Допълнителният факт, че тя се намира в обитаемата зона, прави откритието особено важно за астробиологията и търсенето на живот", заяви ръководителят на изследването Колин Черубим от Харвардския университет.

LHS 1140 b е открита още през 2017 г., но едва сега учените успяват да потвърдят наличието на атмосфера.

"Преди близо десет години открихме планетата, а сега вече можем да кажем, че тя има атмосфера. Постепенно отбелязваме всички необходими характеристики - скалиста повърхност, подходяща температура и вече потвърдена атмосфера", каза съавторът на изследването Джейсън Дитман.

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Планетата обикаля около червено джудже - звезда, която е по-малка и по-студена от Слънцето. Въпреки че се намира много по-близо до звездата си, температурата на повърхността ѝ може да позволява съществуването на течна вода.

Според изследователите има голяма вероятност LHS 1140 b да съдържа значителни количества вода.

"Вероятно на планетата има много вода. След като вече знаем, че разполага с атмосфера, която създава известен парников ефект, условията вероятно са сходни с тези, които смятаме за обитаеми на Земята", обясни Черубим.

Макар планетата да не е копие на Земята, тя споделя две ключови характеристики с нея. Има скалиста повърхност с вероятно желязно ядро и се намира в температурен диапазон, който допуска наличието на течна вода.

Откритието е особено важно, защото LHS 1140 b обикаля около червено джудже. Този тип звезди често излъчват мощни изригвания и радиация, които могат напълно да разрушат атмосферата на близките планети. Досега учените не бяха сигурни дали подобни светове изобщо могат да запазят атмосфера в продължение на милиарди години.

"Това откритие показва, че поне някои скалисти планети могат да съхранят атмосферата си в продължение на милиарди години. Вече имаме убедително доказателство, че атмосфера може да оцелее около подобни екзопланети", каза Черубим.

Екипът е използвал спектрографа WINERED на обсерваторията Магелан в Чили. Чрез анализа на светлината от звездата учените са успели да засекат характерния спектрален отпечатък на хелия в атмосферата на планетата.

Изследователите подчертават, че откритието не означава, че на LHS 1140 b има живот.

"Не твърдя, че тази планета е населена", уточни Черубим.

Предстоят допълнителни наблюдения, които трябва да покажат какви други газове присъстват в атмосферата и дали на повърхността действително има течна вода.

Резултатите от изследването са публикувани в научното списание Science.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.