Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Астрономите представиха първото в историята изображение на неуловима звезда спътник, която обикаля около Бетелгейзе - една от най-ярките и известни звезди на нощното небе, предаде АФП, цитирана от БТА.

Още по темата

През цялата история хората са съзерцавали с благоговение Бетелгейзе - червен свръхгигант, познат на мнозина като рамото на съзвездието Орион. Историческите сведения сочат, че още преди хиляди години древните египтяни и коренните жители на Австралия са забелязали, че яркостта на звездата се променя. Причината за това трептене оставаше мистерия, докато през 2024 г. астрономите не прогнозираха, че то се дължи на преминаването на много по-малка звезда спътник, отбелязва АФП.

Най-категоричното доказателство за съществуването на звездата спътник излезе в изследване, базирано на наблюдения от Много големия телескоп (VLT) на Европейската южна обсерватория в Чили.

"Това е краят на едно вековно търсене", се казва в изявление на ръководителя на изследването Мигел Монтарже от Парижката обсерватория. "Доказахме, че Бетелгейзе не е самотна звезда, а е придружена от слаб звезден спътник", добави той.

Астрономите се опасяваха, че телескопът няма да успее да забележи спътника, тъй като ще бъде заслепен от светлината на Бетелгейзе, чийто размер е 1000 пъти по-голям от този на Слънцето. Преди се смяташе, че звездата спътник, наречена Бетелгейзе B (Betelgeuse B), има маса едва 1,5 пъти по-голяма от тази на Слънцето. "Буквално скочих от стола си, когато видях обработените изображения", казва Монтарже, цитиран от АФП.

Оказало се, че спътникът е значително по-тежък, отколкото се е предполагало - масата му е между два и три пъти по-голяма от слънчевата, - което в крайна сметка е позволило на астрономите да го забележат. Наблюденията са направени през декември 2024 г., когато звездата спътник се е намирала в най-отдалечената си точка от Бетелгейзе.

Японски сателит обясни потъмняването на Бетелгейзе
Виж още Японски сателит обясни потъмняването на Бетелгейзе

Обработката и анализа на данните обаче са отнели много време, а резултатите от тях бяха публикувани в научното списание Astronomy & Astrophysics, уточнява АФП.

"Въпреки че са необходими допълнителни наблюдения, за да се докаже окончателно съществуването на спътника, място за съмнение почти не остана", подчерта Монтарже.

Преди това Бетелгейзе изненада астрономите, след като яркостта ѝ спадна драстично за пет месеца между 2019 и 2020 г. Първоначално учените смятаха, че тази промяна предвещава скорошната смърт на звездата в мощна експлозия на свръхнова. Последващите наблюдения обаче разкриха, че засенчването е причинено от изхвърлянето на огромно количество материя от повърхността ѝ, която е образувала прахов облак, засенчил светлината на звездата.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Улици като реки, неработещи светофари, плаващи боклуци и BG-ALERT във Варна (снимки/видео) Днес
Улици като реки, неработещи светофари, плаващи боклуци и BG-ALERT във Варна (снимки/видео)
61994
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки) Лайф
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки)
50425
Италия е влюбена в "златното момче" - първи шампион след 73 години чакане Корнер
Италия е влюбена в "златното момче" - първи шампион след 73 години чакане
10115
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища Бизнес
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища
12977
Лукино Висконти: Мога да снимам филм пред една стена, ако намеря истинската човечност Impressio
Лукино Висконти: Мога да снимам филм пред една стена, ако намеря истинската човечност
2272
"Страна на кенефи"? Норвегия отвърна на Тръмп: Заповядайте, вижте ги! Trip
"Страна на кенефи"? Норвегия отвърна на Тръмп: Заповядайте, вижте ги!
4189
Мързелива баница с праз и сирене на тиган: Без кори, без фурна, без чакане Вкусотии
Мързелива баница с праз и сирене на тиган: Без кори, без фурна, без чакане
6377
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026 Zodiac
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026
2021
Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11 Времето
Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11
10810