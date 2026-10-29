Зад Плутон откриха нов обект с диаметър до 1500 километра
2026 ED138 може да се присъедини към малкото официално признати планети джуджета в Слънчевата система
Астрономи откриха нов голям обект отвъд орбитата на Плутон, който може да се окаже планета джудже. Небесното тяло е получило предварителното обозначение 2026 ED138, а диаметърът му се оценява между 600 и 1500 километра. То е най-яркият обект зад Плутон, открит досега от обсерваторията "Вера Рубин".
Откритието е направено от астрофизика Матю Холман при анализ на данни от обзорното изследване LSST. Използваният алгоритъм сравнява милиарди движещи се точки, регистрирани от камерата на телескопа, и определя кои наблюдения принадлежат на един и същ обект. След първоначалното откриване учените са намерили още 30 негови изображения в архивите, включително наблюдения от 2016 г.
В момента 2026 ED138 се намира на около 46 астрономически единици от Слънцето, или 46 пъти по-далеч от него в сравнение със Земята. За сравнение, средното разстояние между Плутон и Слънцето е приблизително 40 астрономически единици. Орбитата на новия обект е наклонена с почти 25 градуса спрямо равнината на Слънчевата система, което подсказва, че в миналото може да е била променена от гравитационното влияние на Нептун.
Особено впечатляващо е, че обектът е намерен в област близо до равнината на Млечния път, където огромният брой фонови звезди затруднява откриването на слабо светещи тела. Камерата на обсерваторията "Вера Рубин" разполага с резолюция от 3,2 гигапиксела, а всеки кадър покрива площ от небето, равняваща се приблизително на 45 пълни луни.
Засега 2026 ED138 остава само кандидат за планета джудже, тъй като размерите му са изчислени според яркостта, разстоянието и предполагаемата отражателна способност на повърхността. Необходими са допълнителни инфрачервени наблюдения, за да бъде определен по-точно неговият диаметър и да се установи дали собствената му гравитация му е придала сферична форма. Ако това бъде потвърдено, обектът може да се присъедини към Церера, Плутон, Ерида, Хаумеа и Макемаке - петте официално признати планети джуджета.