2026 ED138 може да се присъедини към малкото официално признати планети джуджета в Слънчевата система

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Астрономи откриха нов голям обект отвъд орбитата на Плутон, който може да се окаже планета джудже. Небесното тяло е получило предварителното обозначение 2026 ED138, а диаметърът му се оценява между 600 и 1500 километра. То е най-яркият обект зад Плутон, открит досега от обсерваторията "Вера Рубин".

Откритието е направено от астрофизика Матю Холман при анализ на данни от обзорното изследване LSST. Използваният алгоритъм сравнява милиарди движещи се точки, регистрирани от камерата на телескопа, и определя кои наблюдения принадлежат на един и същ обект. След първоначалното откриване учените са намерили още 30 негови изображения в архивите, включително наблюдения от 2016 г.

В момента 2026 ED138 се намира на около 46 астрономически единици от Слънцето, или 46 пъти по-далеч от него в сравнение със Земята. За сравнение, средното разстояние между Плутон и Слънцето е приблизително 40 астрономически единици. Орбитата на новия обект е наклонена с почти 25 градуса спрямо равнината на Слънчевата система, което подсказва, че в миналото може да е била променена от гравитационното влияние на Нептун.

Особено впечатляващо е, че обектът е намерен в област близо до равнината на Млечния път, където огромният брой фонови звезди затруднява откриването на слабо светещи тела. Камерата на обсерваторията "Вера Рубин" разполага с резолюция от 3,2 гигапиксела, а всеки кадър покрива площ от небето, равняваща се приблизително на 45 пълни луни.

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Засега 2026 ED138 остава само кандидат за планета джудже, тъй като размерите му са изчислени според яркостта, разстоянието и предполагаемата отражателна способност на повърхността. Необходими са допълнителни инфрачервени наблюдения, за да бъде определен по-точно неговият диаметър и да се установи дали собствената му гравитация му е придала сферична форма. Ако това бъде потвърдено, обектът може да се присъедини към Церера, Плутон, Ерида, Хаумеа и Макемаке - петте официално признати планети джуджета.

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