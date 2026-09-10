Пекин може да стартира мисията си за връщане на проби от Червената планета през 2028 година, а новината за открит живот на друга планета да не дойде от НАСА

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Китай напредва с подготовката на амбициозна мисия за връщане на проби от Марс на Земята. Мисията "Тянвън-3" (Tianwen 3) може да бъде изстреляна около 2028 г., а ако плановете бъдат изпълнени успешно, първите проби от Червената планета могат да пристигнат на Земята около 2031 г.

Това би могло да даде на Китай преднина пред САЩ в една от най-сложните космически мисии, предприемани досега. Американската програма за връщане на проби от Марс в момента е изправена пред сериозна несигурност около своята архитектура и срокове, пише Space.com.

"Ако информацията е точна, това представлява момент като Спутник", коментира Скот Хъбард, бивш ръководител на програмата на НАСА за Марс и бивш директор на Изследователският център "Еймс", известен още като НАСА Еймс. По думите му Китай не само може да привлече световното внимание, но и да се окаже първата страна, която открива доказателства за живот на друга планета.

Според Китайско национално космическо управление (CNSA или националната космическа агенция на Китай) мисията ще включва спускаем апарат, апарат за излитане от Марс, сервизен модул, орбитален апарат и модул за връщане на пробите към Земята.

Планът предвижда "Тянвън-3" да бъде изстреляна с две ракети "Чандженг 5" (Long March 5) от космодрума Уънчан на остров Хайнан. Очакваният прозорец за изстрелване е около края на 2028 г. и началото на 2029 г. Причината е, че подходящите възможности за полети между Земята и Марс се появяват приблизително на всеки 26 месеца.

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Главният учен на мисията Хоу Дзънцян заявява пред китайската държавна телевизия CCTV, че разработката напредва и се полагат допълнителни усилия за преодоляване на техническите предизвикателства. По думите му оборудването вече е достигнало етапа на разработване на прототипи.

Китай очаква да определи окончателното място за кацане до края на 2026 г. За целта специалистите анализират геоложката история на различни райони, наличието на вода в миналото, потенциалната обитаемост и способността на почвата да съхранява следи от древен живот.

Ако мисията протече по план, тя трябва да събере около 500 грама марсиански материал и да го достави на Земята около 2031 г. Една от основните научни цели на "Тянвън-3" ще бъде търсенето на потенциални следи от живот на Марс.

Хоу Дзънцян посочва, че учените ще търсят микробни следи, които могат да наподобяват ранни форми на живот на Земята. Те ще вземат предвид и възможността Марс да е развил различни форми на живот в резултат на собствената си еволюционна история.

Това не означава, че Китай очаква непременно да открие живот. Дори при отрицателен резултат пробите могат да имат огромна научна стойност.

Техният анализ на микроскопично, молекулярно и изотопно ниво може да даде нова информация за геологията и околната среда на Марс. Учените ще могат да изследват и развитието на условията, които позволяват съществуването на живот.

Връщането на проби обаче е значително по-сложно от изпращането на роботизиран апарат, който да анализира материал директно на повърхността. Сред основните предизвикателства са кацането, излитането от Марс, транспортирането на пробите и предотвратяването на биологично замърсяване.

Китай вече планира и специална инфраструктура за работа с върнатия от Марс материал. Според Xinhua в Хъфей ще бъде изградена лаборатория за планетарна защита като част от първата фаза на Deep-Space Science City.

Тя трябва да осигури двустранна защита. От една страна, марсианските проби трябва да бъдат защитени от замърсяване със земни организми. От друга, Земята трябва да бъде защитена от потенциални биологични материали, които могат да се намират в пробите.

Лабораторията ще извършва процедури като стерилизация, разопаковане и обработка на пробите, както и оценка на възможните биологични рискове.

Китай заявява, че ще следва политиките за планетарна защита на Committee on Space Research. Те имат за цел както да предотвратят пренасянето на земни организми на други небесни тела, така и да ограничат риска при връщането на потенциален извънземен биологичен материал на Земята.

Ако "Тянвън-3" бъде изстреляна през 2028 г. и достигне успешно целите си, Китай може да се окаже първата държава, която доставя на Земята внимателно подбрани проби от Марс. Това би било историческо постижение само по себе си, независимо дали в тях ще бъдат открити следи от живот.

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