Според полицията нападението е било с цел кражба на автомобил

9695 Снимка: IPAC / Caltech / iStock by Getty Images

Изтъкнатият астроном Карл Грилмайр, дългогодишен изследовател на екзопланети в Калтек, е бил застрелян пред дома си близо до Лос Анджелис, съобщава местната преса. Той е бил на 67 години.

По данни на органите на реда, екипи на спешна помощ са се отзовали на сигнал на телефон 911 в общността Ляно. Грилмайр е бил обявен за мъртъв на място. Съдебният лекар е установил, че става дума за убийство, причинено от огнестрелна рана в торса.

Департаментът на шерифа на окръг Лос Анджелис е задържал 29-годишен заподозрян - Фреди Снайдър - във връзка с разследването. Срещу него са повдигнати обвинения за убийство, взлом и противозаконно отнемане на автомобил. Към момента няма публична информация за евентуална връзка между него и жертвата.

Грилмайр е бил част от проекта IPAC ( Infrared Processing and Analysis Center) към престижния научен институт Калтек. Ученият е посветил над четири десетилетия на изучаването на екзопланети и звездни потоци в периферията на Млечния път. Като водещ изследовател по проекти на NASA, той работи с космическите телескопи "Хъбъл" и "Спицър".

Сред най-значимите му научни постижения е изследване от 2007 г., при което за първи път е събрана достатъчно светлина от далечни екзопланети, за да бъдат идентифицирани молекули в техните атмосфери.

По-късно той открива следи от вода в атмосферата на друга екзопланета - постижение, което му носи медал на НАСА за изключителен научен принос през 2011 г.

Колеги го описват като учен с детективски подход към космическите загадки, способен да реконструира събития от преди милиарди години чрез анализа на движението на звездни потоци и галактични структури.

Извън научната си работа Грилмайр е бил любител-пилот и е поддържал лична обсерватория в дома си в отдалечен район на Калифорния, избран заради тъмното небе и благоприятните условия за наблюдения.

Смъртта му предизвика реакции на скръб сред колегите му от IPAC и по-широката астрономическа общност. От института го определят като ключова фигура в продължение на години.

Случаят идва само месеци след друго фатално посегателство срещу учен в САЩ - физикът Нуно Лоурейро от MIT бе застрелян през декември в Масачузетс при отделен инцидент.

Разследването на убийството на Грилмайр продължава. На този етап властите не съобщават за мотив, а научната общност остава в шок от загубата на един от водещите си изследователи.

