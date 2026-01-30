Една от най-значимите нови функционалности през миналата година е стартирането на специална секция в приложението - Viber Пазар. Тя позволява на хората бързо да откриват и да се свързват с местни бизнеси, предлагащи разнообразни продукти и услуги. Сред тях са категории като ремонти, красота, дом и градина, консултантски услуги, коли, забавление и други. Търговците могат да се присъединят към Viber Пазар, като създадат безплатно своя Бизнес Акаунт тук

Снимка: Viber

За всички собственици на Бизнес Акаунти, които желаят допълнителна видимост, компанията представи Business Plus - премиум абонаментна услуга, която осигурява по-добро позициониране в резултатите при търсене и повишена видимост във Viber Пазар. Абонатите получават и достъп до Viber Plus.

През изминалата година Viber Dating се утвърди в България като нов, сигурен начин за онлайн запознанства. Макар да е интегрирана в приложението, услугата ясно отделя ежедневните разговори и контакти от романтичните запознанства и чатове. Благодарение на функцията Hide Contacts потребителите управляват своята видимост, като си осигуряват максимална поверителност, дискретност и контрол, за да създават истински връзки в защитена среда. А телефонният им номер винаги остава напълно скрит и никога не се показва на потенциални партньори.

Снимка: Viber

През предходната година Viber Plus добави функцията "Скрий, че пишеш", която скрива индикатора за писане в чатовете от другите участници в разговора. Новата опция е част от настройките за поверителност "Невидим режим" и допълва две ключови обновления от 2024 г.: "Изтрий съобщения без следа" и "Напусни групата дискретно". Потребителите могат да активират функцията тук

За малки и средни бизнеси и агенции Viber стартира и Ads Manager - платформа за самообслужване, която дава възможност на малки и средни агенции и

рекламодатели самостоятелно да създават и управляват рекламни кампании на целеви пазари. Плащането е на база реално потребление, а интуитивният интерфейс позволява лесно управление, тестване на рекламни позиции в реално време и проследяване на ефективността на кампанията.

Снимка: Viber

От миналата година брандовете разполагат с нови интерактивни формати за бизнес съобщения - карусели и списъци. Карусел съобщенията позволяват споделяне на до пет превъртащи се карти в едно съобщение, а съобщенията тип списък функционират като анкети с до пет възможни отговора.

През 2025 г. Rakuten Viber добави над 3000 нови емоджита, които дават на потребителите още по-разнообразен начин да изразяват емоциите си.

В края на годината бе въведена и новата функция AI Link Summary, която извлича най-важното от линкове, споделени в чатовете. С помощта на усъвършенстван изкуствен интелект инструментът съкращава дълги статии до кратки резюмета, спестявайки време и улеснявайки споделянето на информация, без да се напуска приложението.

Снимка: Viber

И през тази година Rakuten Viber ще продължи да следва дългосрочната си глобална стратегия да се развива като супер приложение, да разширява възможностите си и да предлага нови решения за потребители и бизнеси - независимо от техния мащаб.

Съдържание на: Viber
ИЗБРАНО
Съдът премахна последната пречка пред довършването на ключовия бул. "Тодор Каблешков" Днес
Съдът премахна последната пречка пред довършването на ключовия бул. "Тодор Каблешков"
19733
Мелания събра роднините на премиерата на филма си (снимки) Лайф
Мелания събра роднините на премиерата на филма си (снимки)
34096
Лудогорец продължи в Европа с победа на волята. Чака Щутгарт или Ференцварош в плейофа Корнер
Лудогорец продължи в Европа с победа на волята. Чака Щутгарт или Ференцварош в плейофа
18781
Последните дни на лева. И първите Бизнес
Последните дни на лева. И първите
12135
Cirquе du Soleil обявява допълнително представление Impressio
Cirquе du Soleil обявява допълнително представление
1589
Кои са "Малдивите на Турция"? Trip
Кои са "Малдивите на Турция"?
5128
Проучвания показват защо „грозните зеленчуци" всъщност са по-полезни Вкусотии
Проучвания показват защо „грозните зеленчуци" всъщност са по-полезни
4798
Ако си от тези 3 зодии – 30 януари е твоят ден Zodiac
Ако си от тези 3 зодии – 30 януари е твоят ден
852
"Ледена епоха" от неделя, температурите през следващата седмица падат до минус 15 Времето
"Ледена епоха" от неделя, температурите през следващата седмица падат до минус 15
11894