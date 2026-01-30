Супер приложението продължава да надгражда своята екосистема, предоставяйки полезни услуги и продукти за потребители и бизнеси

Една от най-значимите нови функционалности през миналата година е стартирането на специална секция в приложението - Viber Пазар. Тя позволява на хората бързо да откриват и да се свързват с местни бизнеси, предлагащи разнообразни продукти и услуги. Сред тях са категории като ремонти, красота, дом и градина, консултантски услуги, коли, забавление и други. Търговците могат да се присъединят към Viber Пазар, като създадат безплатно своя Бизнес Акаунт тук

За всички собственици на Бизнес Акаунти, които желаят допълнителна видимост, компанията представи Business Plus - премиум абонаментна услуга, която осигурява по-добро позициониране в резултатите при търсене и повишена видимост във Viber Пазар. Абонатите получават и достъп до Viber Plus.

През изминалата година Viber Dating се утвърди в България като нов, сигурен начин за онлайн запознанства. Макар да е интегрирана в приложението, услугата ясно отделя ежедневните разговори и контакти от романтичните запознанства и чатове. Благодарение на функцията Hide Contacts потребителите управляват своята видимост, като си осигуряват максимална поверителност, дискретност и контрол, за да създават истински връзки в защитена среда. А телефонният им номер винаги остава напълно скрит и никога не се показва на потенциални партньори.

През предходната година Viber Plus добави функцията "Скрий, че пишеш", която скрива индикатора за писане в чатовете от другите участници в разговора. Новата опция е част от настройките за поверителност "Невидим режим" и допълва две ключови обновления от 2024 г.: "Изтрий съобщения без следа" и "Напусни групата дискретно". Потребителите могат да активират функцията тук

За малки и средни бизнеси и агенции Viber стартира и Ads Manager - платформа за самообслужване, която дава възможност на малки и средни агенции и

рекламодатели самостоятелно да създават и управляват рекламни кампании на целеви пазари. Плащането е на база реално потребление, а интуитивният интерфейс позволява лесно управление, тестване на рекламни позиции в реално време и проследяване на ефективността на кампанията.

От миналата година брандовете разполагат с нови интерактивни формати за бизнес съобщения - карусели и списъци. Карусел съобщенията позволяват споделяне на до пет превъртащи се карти в едно съобщение, а съобщенията тип списък функционират като анкети с до пет възможни отговора.

През 2025 г. Rakuten Viber добави над 3000 нови емоджита, които дават на потребителите още по-разнообразен начин да изразяват емоциите си.

В края на годината бе въведена и новата функция AI Link Summary, която извлича най-важното от линкове, споделени в чатовете. С помощта на усъвършенстван изкуствен интелект инструментът съкращава дълги статии до кратки резюмета, спестявайки време и улеснявайки споделянето на информация, без да се напуска приложението.

И през тази година Rakuten Viber ще продължи да следва дългосрочната си глобална стратегия да се развива като супер приложение, да разширява възможностите си и да предлага нови решения за потребители и бизнеси - независимо от техния мащаб.