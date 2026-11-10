Два лиценза за под 35€ с еднократно плащане, а в пакет цената пада до 32.95€, още преди Black Friday

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Ноември отдавна е месецът на отстъпките. Първо идва 11.11, малко по-късно – Black Friday, а между тях цените на почти всичко падат. Ако не искате да чакате края на месеца, две от най-изгодните оферти вече са тук: MS Office 2024 Professional за 22.11€ и Windows 11 Pro за 12.25€, и двете част от 11.11 разпродажбата на Godeal24. Плащате ги еднократно, без абонамент след това.

Снимка: GoDeal24

Office 2024: инструментите, които наистина използвате всеки ден

MS Office 2024 Professional е най-новият самостоятелен пакет на Microsoft и събира на едно място програмите, с които минава повечето работа у дома и в офиса: Word за документи, Excel за таблици и семейния бюджет, PowerPoint за презентации и Outlook за имейли и календар. Professional изданието добавя и Access.

Новата версия е по-бърза и по-изчистена от предишните. Големите файлове се отварят без познатото чакане, а всичко работи директно на компютъра ви – не ви трябва облачен акаунт, за да отворите документ. Плащате 22.11€ веднъж и софтуерът остава ваш: без месечни такси и без напомняния за подновяване.

Windows 11 Pro: нов живот за компютъра, който вече имате

За 12.25€ Windows 11 Pro е по-евтиният от двата продукта, но върши друга, също толкова важна работа – обновява компютъра ви, вместо да се налага да го сменяте. Copilot в лентата на задачите е на един клик за бърза помощ от изкуствен интелект, Snap Layouts подреждат няколко прозореца един до друг, а вградената защита пази данните ви. На съвместимите компютри търсенето с изкуствен интелект открива файлове за секунди. Ако лаптопът ви отдавна е станал бавен, разликата ще усетите веднага.

11.11 и Black Friday тепърва предстоят, но тези две цени вече са на ниво, което обикновено се чака до края на месеца. Заедно двата лиценза струват под 35€ – по-малко, отколкото много домакинства дават за абонаменти само за три месеца. Покупката също е бърза: ключовете пристигат по имейл до минути, а активирането отнема няколко лесни стъпки.

Два лиценза на една цена: пакетите за 11.11 с 62% отстъпка (купон „GG62“)

Още програми, които спестяват време и нерви

Ако обзавеждате цял офис: оферти на едро

Godeal24 предлага на намалени цени лицензи за Microsoft, софтуер за сигурност и други полезни програми за компютъра. Софтуерът се доставя дигитално – директно на имейла ви, секунди след покупката. Компанията има оценка 98% „Отлично“ в Trustpilot и обещава 24/7 професионална техническа поддръжка и доживотно обслужване след покупката.

Ако отдавна чакате подходящ момент да обновите компютъра си, 11.11 е добър повод да не чакате Black Friday.

Свържете се с Godeal24: [email protected]

Цените подлежат на промяна