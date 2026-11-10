11.11 удари по-рано: Office 2024 за 22.11€ и Windows 11 Pro за 12.25€
Два лиценза за под 35€ с еднократно плащане, а в пакет цената пада до 32.95€, още преди Black Friday
Ноември отдавна е месецът на отстъпките. Първо идва 11.11, малко по-късно – Black Friday, а между тях цените на почти всичко падат. Ако не искате да чакате края на месеца, две от най-изгодните оферти вече са тук: MS Office 2024 Professional за 22.11€ и Windows 11 Pro за 12.25€, и двете част от 11.11 разпродажбата на Godeal24. Плащате ги еднократно, без абонамент след това.
Office 2024: инструментите, които наистина използвате всеки ден
MS Office 2024 Professional е най-новият самостоятелен пакет на Microsoft и събира на едно място програмите, с които минава повечето работа у дома и в офиса: Word за документи, Excel за таблици и семейния бюджет, PowerPoint за презентации и Outlook за имейли и календар. Professional изданието добавя и Access.
Новата версия е по-бърза и по-изчистена от предишните. Големите файлове се отварят без познатото чакане, а всичко работи директно на компютъра ви – не ви трябва облачен акаунт, за да отворите документ. Плащате 22.11€ веднъж и софтуерът остава ваш: без месечни такси и без напомняния за подновяване.
- MS Office 2024 Professional Plus - 1 PC – 22.11€
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC – 26.11€
- MS Office 365 Account - 5 Devices - 1 Year - 35.99€
- MS Office 2024 Professional Plus - 3 PCs – 61.11€ (само 20.37€ на компютър)
- MS Office 2024 Professional Plus - 5 PCs – 95.11€ (само 19.02€ на компютър)
- MS 365 Personal for 1 Year – 78.99€ (редовна цена 99€)
- MS 365 Family for 1 Year – 98.99€ (редовна цена 129€)
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 98.00€
Windows 11 Pro: нов живот за компютъра, който вече имате
За 12.25€ Windows 11 Pro е по-евтиният от двата продукта, но върши друга, също толкова важна работа – обновява компютъра ви, вместо да се налага да го сменяте. Copilot в лентата на задачите е на един клик за бърза помощ от изкуствен интелект, Snap Layouts подреждат няколко прозореца един до друг, а вградената защита пази данните ви. На съвместимите компютри търсенето с изкуствен интелект открива файлове за секунди. Ако лаптопът ви отдавна е станал бавен, разликата ще усетите веднага.
- Windows 11 Professional Key – 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.25€ (само 12.13€ на ключ)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 35.25€ (само 11.75€ на ключ)
- Windows 11 Professional - 5 Keys – 53.25€ (само 10.65€ на ключ)
- Windows 11 Home Key – 12.15€
- Windows 10 Professional Key - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys – 14.25€ (само 7.12€ на ключ)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.15€ (само 6.83€ на ключ)
- Windows 10 Home - 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys - 14.45€ (само 7.24€ на ключ)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC - 12.25€
11.11 и Black Friday тепърва предстоят, но тези две цени вече са на ниво, което обикновено се чака до края на месеца. Заедно двата лиценза струват под 35€ – по-малко, отколкото много домакинства дават за абонаменти само за три месеца. Покупката също е бърза: ключовете пристигат по имейл до минути, а активирането отнема няколко лесни стъпки.
Два лиценза на една цена: пакетите за 11.11 с 62% отстъпка (купон „GG62“)
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro - Bundle – 32.95€
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro - Bundle – 32.85€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 36.19€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro - Bundle – 36.09€
Още програми, които спестяват време и нерви
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€
- EaseUS Data Recovery Wizard - Lifetime - 79.98€
- EaseUS PDF Editor - Lifetime - 39.98€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 30.00€
Ако обзавеждате цял офис: оферти на едро
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€ на ключ)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€ на ключ)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€ на ключ)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€ на ключ)
Godeal24 предлага на намалени цени лицензи за Microsoft, софтуер за сигурност и други полезни програми за компютъра. Софтуерът се доставя дигитално – директно на имейла ви, секунди след покупката. Компанията има оценка 98% „Отлично“ в Trustpilot и обещава 24/7 професионална техническа поддръжка и доживотно обслужване след покупката.
Ако отдавна чакате подходящ момент да обновите компютъра си, 11.11 е добър повод да не чакате Black Friday.
Свържете се с Godeal24: [email protected]
Цените подлежат на промяна
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