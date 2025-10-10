С това компанията прави уверена стъпка в бъдещето

Adhub., една от водещите комуникационни групи в България, обявява старта на FOIDHub - пълномащабно студио за продукции с изкуствен интелект, което ще даде безпрецедентен тласък в нова посока на местния рекламен и продукционен пазар. Българските рекламодатели ще имат достъп до висококачествено визуално съдържание, много по-бързо и достъпно от традиционните методи, световно ниво на продукция с безкрайна свобода на сценарии.

Базиран в Дубай, Обединени Арабски Емирства се класират на второ място след САЩ, като водещ център за индустрии занимаващи се с изкуствен интелект. А с политиката си през последните години успяват да привлекат най-добрите таланти, които да работят в посока креативни иновации.

FOIDHub е решителна крачка на групата към създаването на високотехнологично, международно съдържание - за бъдещето на комуникациите, където човешкият поглед, креативността и AI иновациите работят като едно цяло. Проектът е резултат от партньорството между Ангелос Парасхакис, основател и CEO на Adhub., и Винод Падманабан Виджай, основател на FOID Design Studio.

В продължение на повече от две години и с усилената работа на 14 специалисти в AI сферата, двамата развиват проекта от елементарна идея до напълно функционираща екосистема, която комбинира изкуството на киното, дизайна и технологиите.

"Изкуственият интелект няма да замени креативността, той ще ѝ даде свободата да полети, където реши", споделя Ангелос Парасхакис. "С това Adhub. ще стане активен участник в глобалната технологична трансформация, а не просто страничен наблюдател."

FOIDHub предлага цялостната изработка на краен продукт - от концептуални филми и дигитални истории до напълно AI-генерирани среди и постпродукция. В основата стои идеята, че скоростта, ефективността и качеството могат да вървят ръка за ръка, когато технологиите се използват не като заместител, а като творчески партньор. FOIDHub вече обслужва клиенти от Близкия Изток и Азия, като работи с над 20 бранша - от мода, технологии и недвижими имоти, хотелиерство, автомобилостроене и корпоративни комуникации.

"FOIDHub доказва, че креативността и изкуственият интелект могат да съществуват заедно - красиво, ефективно и с характер", казва Винод Падманабан Виджай, съосновател и креативен партньор. "Това е компания, създадена за бъдещето, но с уважение към човешкия почерк."

Освен рекламни кампании FOIDHub развива и оригинални продукции - включително пълнометражни сериали за стрийминг платформи и музикални видео клипове. С този проект Adhub. не просто разширява портфолиото си, а заявява амбицията си да поведе комуникацията в света на иновациите.

Adhub. е сред най-големите комуникационни групи в България, обединяваща: креативните агенции guts&brainsDDB, DNA и Tribal Worldwide Sofia, медийните компании PHD и Optimum Media OMD, BTL агенцията Gotovo и продуцентската къща final_new. Групата обслужва над 45 активни клиенти на българския пазар. С FOIDHub Adhub. прави уверена стъпка в бъдещето.