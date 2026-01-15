Нуждаете се от тласък на продуктивността през 2026 г.? Microsoft Office 2021 и Windows 11 Pro могат да ви помогнат, като предоставят на компютъра ви нови инструменти и най-новата операционна система, с които да покорите всеки списък със задачи. Godeal24 провежда специална зимна разпродажба, по време на която можете да закупите най-новите Microsoft Office пакети и Windows операционни системи на изключително достъпни цени.

Можете да си осигурите доживотен лиценз за MS Office Professional 2021 за Windows само за 31.55€ (ред. цена 249€) с код "GG62" — без абонаментни такси.

Пакетът включва осем инструмента, които ще ви помогнат както в личните, така и в професионалните ви задачи. От създаване на документи в Word, през управление на бюджети в Excel, до комуникация чрез Teams — получавате както класическите, така и обновените приложения на Microsoft Office. Лицензът включва още OneNote, PowerPoint, Outlook, Publisher и Access.

Всички инструменти в този пакет са актуализирани и готови да обслужват различни професионалисти — от дизайнери до анализатори на данни. Потребителите на Mac могат да изберат MS Office 2021 Home and Business само за 48.99€.

Количествата са ограничени — време е да действате.

Снимка: GoDeal24

Подобрете работния си процес с MS Office пакети

(код за отстъпка "GG62")

Можете също така да закупите доживотен лиценз за Windows 11 Pro само за 13.55€ (ред. цена 199€) с код "GG50". Тази операционна система е създадена с мисъл за съвременния професионалист и предлага по-ефективен работен процес благодарение на функции като модерен интерфейс, Snap Layouts, по-мощно търсене и подобрено гласово въвеждане.

Вградената AI асистенция ви помага да останете организирани, да намирате бързо отговори, да автоматизирате задачи и да повишите общата си продуктивност.

Ъпгрейднете компютъра си с оригинален Windows

(код за отстъпка "GG50")

Вземете рентабилен пакет с до 62% отстъпка

(купон "GG62")

Wholesale Deals - ненадминати цени

В Godeal24 можете да спестите значително време и средства с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Закупете Windows OS и MS Office на безпрецедентни цени.

Насладете се на безпроблемно пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24 — вашият софтуер се изпраща директно на имейла ви в рамките на секунди след покупката. Освен това, с 98% рейтинг "Excellent" в Trustpilot и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да бъдете напълно уверени в качеството на продуктите.

Godeal24 гарантира 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и безпроблемно използване на закупения софтуер.

Контакт с Godeal24:

[email protected]

Съдържание на: GoDeal24
ИЗБРАНО
Протест за машинния вот пред празния парламент затвори Ларгото, но за кратко (снимки/видео) Днес
Протест за машинния вот пред празния парламент затвори Ларгото, но за кратко (снимки/видео)
28497
Димитър Рачков обяви: Да, женя се! Лайф
Димитър Рачков обяви: Да, женя се!
19413
Куриоз в Мелбърн: Тенисист празнува победа, но после загуби мача Корнер
Куриоз в Мелбърн: Тенисист празнува победа, но после загуби мача
15510
Гръцките фермери затварят безсрочно всички граници, включително тази с България Бизнес
Гръцките фермери затварят безсрочно всички граници, включително тази с България
9027
Британски археолози направиха откритие от "национално значение“, датиращо от VI или VII век Impressio
Британски археолози направиха откритие от "национално значение“, датиращо от VI или VII век
7208
Норвегия: Рай за емигранти и идеалното място за отглеждане на деца Trip
Норвегия: Рай за емигранти и идеалното място за отглеждане на деца
18683
За 30 минути: Ориз по китайски с яйца и зеленчуци Вкусотии
За 30 минути: Ориз по китайски с яйца и зеленчуци
881
AI астролог: Какво ни чака през 2026 г. според изкуствения интелект? Zodiac
AI астролог: Какво ни чака през 2026 г. според изкуствения интелект?
12006
След краткото затопляне предстоят ново застудяване и ледени дни Времето
След краткото затопляне предстоят ново застудяване и ледени дни
9204