Ъпгрейд без компромиси: Оригинален Windows и MS Office на супер цена
Максимална продуктивност и сигурност на минимална цена
Нуждаете се от тласък на продуктивността през 2026 г.? Microsoft Office 2021 и Windows 11 Pro могат да ви помогнат, като предоставят на компютъра ви нови инструменти и най-новата операционна система, с които да покорите всеки списък със задачи. Godeal24 провежда специална зимна разпродажба, по време на която можете да закупите най-новите Microsoft Office пакети и Windows операционни системи на изключително достъпни цени.
Можете да си осигурите доживотен лиценз за MS Office Professional 2021 за Windows само за 31.55€ (ред. цена 249€) с код "GG62" — без абонаментни такси.
Пакетът включва осем инструмента, които ще ви помогнат както в личните, така и в професионалните ви задачи. От създаване на документи в Word, през управление на бюджети в Excel, до комуникация чрез Teams — получавате както класическите, така и обновените приложения на Microsoft Office. Лицензът включва още OneNote, PowerPoint, Outlook, Publisher и Access.
Всички инструменти в този пакет са актуализирани и готови да обслужват различни професионалисти — от дизайнери до анализатори на данни. Потребителите на Mac могат да изберат MS Office 2021 Home and Business само за 48.99€.
Количествата са ограничени — време е да действате.
Подобрете работния си процес с MS Office пакети
(код за отстъпка "GG62")
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 31.55€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 48.99€
- MS Office 2021 Professional Plus - 2 Keys - 59.90€ (only 29.95€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 3 Keys - 81.95€ (only 27.32€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 5 PCs - 130.25€ (only 26.05€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus - 1 PC - 25.05€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac - 39.99€
- MS Office 2024 Home and Business - 89.99€
- MS Project Professional 2024- 35.99 €
- MS Visio Professional 2024- 32.99 €
Можете също така да закупите доживотен лиценз за Windows 11 Pro само за 13.55€ (ред. цена 199€) с код "GG50". Тази операционна система е създадена с мисъл за съвременния професионалист и предлага по-ефективен работен процес благодарение на функции като модерен интерфейс, Snap Layouts, по-мощно търсене и подобрено гласово въвеждане.
Вградената AI асистенция ви помага да останете организирани, да намирате бързо отговори, да автоматизирате задачи и да повишите общата си продуктивност.
Ъпгрейднете компютъра си с оригинален Windows
(код за отстъпка "GG50")
- Windows 11 Professional - 1 PC - 13.55€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 25.22€ (12.61€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.75€ (only 10.75€/Key)
- Windows 11 Home - 1 PC - 13.25€
- Windows 10 Professional - 1 PC - 8.65€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.86€ (only 7.43€/Key)
- Windows 10 Home - 1 PC - 8.61€
- Windows Server 2025 Standard - 31.49€
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 - 14.99€
- Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 - 12.99€
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 - 12.81€
- Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 - 2 PCs - 19.99€
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC - 9.14€
Вземете рентабилен пакет с до 62% отстъпка
(купон "GG62")
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro - Bundle - 41.29€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro - Bundle - 40.99€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro - Bundle - 37.21€
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 + Office 2021 Pro - Bundle - 39.99€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro - Bundle - 31.64€
Wholesale Deals - ненадминати цени
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1250.00€ (25€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2400.00€ (24€/key)
В Godeal24 можете да спестите значително време и средства с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Закупете Windows OS и MS Office на безпрецедентни цени.
Насладете се на безпроблемно пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24 — вашият софтуер се изпраща директно на имейла ви в рамките на секунди след покупката. Освен това, с 98% рейтинг "Excellent" в Trustpilot и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да бъдете напълно уверени в качеството на продуктите.
Godeal24 гарантира 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и безпроблемно използване на закупения софтуер.
Контакт с Godeal24:
