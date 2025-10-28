Синергия между хардуер и креативност: ASUS ProArt и GoPro представят StoryCube – интелигентно AI решение за управление на 360° медии и безпроблемна работа с GoPro Cloud

Чрез комбинирането на световноизвестната технология за заснемане на GoPro с инструментите на ASUS ProArt, насочени към творците, партньорството намалява пречките в творческия процес и помага на създателите на съдържание да се концентрират повече върху своето изкуство. За да отпразнуват партньорството, притежателите на лаптопи ASUS ще получат до шест месеца абонамент за GoPro Subscription Premium+, който им дава достъп до неограничено пространство за съхранение в облака, автоматизиране на клиповете с най-интересните моменти и други екстри.

Първото в света Windows приложение, интегриращо GoPro Cloud и 360° медии

StoryCube е ексклузивно решение за управление на съдържание, разработено от ASUS и задвижвано от изкуствен интелект. Това е първото в света Windows приложение, което поддържа както GoPro Cloud съдържание, така и 360° видео.

Интеграцията с GoPro Cloud позволява на потребителите да преглеждат и изтеглят цялото си съдържание директно от StoryCube. Интересното е, че потребителите могат да преглеждат предварително native .360 файлове, независимо дали са съхранени локално или онлайн. Те могат да преобразуват GoPro MAX и MAX2 360 кадри с помощта на GoPro Player и след това да ги преместят от StoryCube за по-нататъшна редакция в програми като Adobe® Premiere Pro® или CapCut (включени безплатно в абонамента с лаптопи ProArt).

Това е и първото в света приложение за AI категоризация на сцени в 360° видео (включително обикновени снимки, видеоклипове и 360° видео MP4/MOV).

AI-базираното търсене и класифициране позволява на потребителите на GoPro да групират файловете според любимите си дейности, по време, устройство и местоположение, получени от GPS информацията на камерите GoPro.

AI моделът на StoryCube е обучен с изображения от GoPro и екшън камери и може да разпознава сцени, като има потенциал за подобрена точност в бъдещи актуализации.

Ексклузивен абонаментен пакет GoPro за потребители на лаптопи ASUS ProArt

За да отпразнуват сътрудничеството си, ASUS и GoPro се обединиха, за да предложат на купувачите на избрани лаптопи ASUS безплатен абонамент за GoPro Premium+ за срок до шест месеца.

Потребителите на избрани лаптопи Creator Series ProArt получават шестмесечен абонамент за GoPro Premium+, докато избрани модели Zenbook и Vivobook се предлагат с тримесечен абонамент за Premium+.

Той отключва неограничено облачно хранилище за GoPro кадри, 500 GB хранилище за файлове, които не са от GoPro, автоматични видеоклипове с най-важните моменти и други екстри, като предоставя на творците пълноценно GoPro изживяване веднага след разопаковането.

Най-добрият лаптоп за творци в своя клас - ProArt P16

Създателите на съдържание с GoPro, които търсят идеалния лаптоп за творци от ASUS, не трябва да търсят по-далеч от флагманския ASUS ProArt P16 - един от най-мощните лаптопи на пазара, перфектно оборудван, за да използва пълния потенциал на True 8K кадри от новата камера MAX2 360 на GoPro.

Той е оборудван с процесор AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 с до 50 TOPS и графичен процесор NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU, осигуряващ несравнима AI производителност за взискателни творчески работни процеси като редактиране на 360° видео.

ProArt P16 е специално създаден за професионално видеообработване, поддържа 10-битов 4:2:2 цветови формат, двойни AV1 енкодери и AI-ускорено подобрение (като свързване в реално време, интерполация на кадри и стабилизация на видео). Това позволява плавно многоканално 4K/8K възпроизвеждане, по-бърз експорт и подобрена стабилност при сложни проекти с висока разделителна способност, като например редактиране на 360° видео.

Най-новият OLED дисплей ASUS Lumina Pro предлага зашеметяваща точност на цветовете, ярки тонове, дълбок контраст и усъвършенствана грижа за очите. Той има максимална яркост до 1600 нита за превъзходна видимост при всякакви условия на осветление, честота на опресняване 120 Hz с VRR технология за плавно движение без замъгляване и антирефлекторна технология, която намалява отраженията с 65% за по-добра видимост във всякаква среда.

С NVIDIA RTX AI ускорение, ексклузивни ASUS AI инструменти като StoryCube и MuseTree, този Copilot+ PC дава възможност на GoPro създателите да работят по-умно, по-бързо и по-интуитивно от всякога.

Оформяме бъдещето на творчеството!

Това революционно сътрудничество между ASUS ProArt и GoPro е само началото. ASUS има вълнуващи планове за бъдещето на творчеството - с повече инициативи, продукти и технологии, предназначени за всеки разказвач.

Можете да намерите повече подробности за това партньорство и списъка с модели, които идват с абонамент за GoPro Premium+