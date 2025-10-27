Телевизионната дискусия ще се излъчи на 2 ноември 2025 г. по Bloomberg TV Bulgaria

103

Какви възможности създава науката за развитието на човечеството? На прага ли сме на нова епоха за човешката цивилизация? Ще поемат ли технологиите контрол над ежедневието ни и какъв ще бъде обликът на медицината на новото поколение? Отговорите на тези въпроси ще потърси специалното издание "Talk 25: Фантастика и реалност", което ще се излъчи на 2 ноември 2025 г. от 20:00 ч. по Bloomberg TV Bulgaria, както и онлайн на сайтовете bloombergtv.bg, investor.bg и dnes.bg, и в социалните мрежи на медията.

"Talk 25: Фантастика и реалност" е проект на бизнес телевизията, която само преди дни отбеляза 10 години от създаването си в България. Юбилейната кампания на Bloomberg TV Bulgaria по повод голямата годишнина преминава под мотото "Контекстът променя всичко". В този дух и като продължение на мисията на проекта Talk 25, в новото си специално тв студио ще бъдат представени най-значимите трансформации, които очертават бъдещето на човечеството в ключови сфери на живота - образование, медицина, технологии, трансформиращото се обществено мислене и стремежът към иновации. Водещи експерти, визионери и иноватори ще обсъдят големите теми на нашето време и контекстът зад тях - от изкуствения интелект и киборг технологиите до високотехнологичната диагностика и наномедицината.

Сред участниците в изданието е Витан Костов, мениджър комплексни технологични решения в Noventiq България. Компанията, отличена с наградата на Microsoft "Партньор на годината 2024" за България, ще представи темата "AI в услуга на автоматизираните процеси в работна среда". Фокусът ще бъде върху реалните приложения на изкуствения интелект, които вече оптимизират бизнес процесите, подобряват производителността и освобождават човешкия капацитет. Noventiq ще разгледа конкретни примери за употреба на AI агенти, като постави акцент върху практичните ползи от технологията и нейните ограничения - без футуристични прогнози, а с реални измерими резултати.

Д-р Ангел Радев от Varix Clinic ще коментира ролята на високите технологии в съвременната медицина. Акцентът ще бъде поставен върху иновациите във венозната медицина и минимално инвазивните методи, които подпомагат диагностиката и интервенциите. Разговорът ще насочи вниманието към технологичните решения в здравния сектор и начина, по който те подобряват прецизността и ефективността на медицинските услуги.

В изданието ще участва и д-р Анна Йорданова - специалист по "Хранене и диететика" и медицински директор на Eurodiet за България. Темата, която тя ще представи, е "Бъдещето на храните". Диетата на човек след години". Д-р Йорданова ще анализира как новите технологии променят начина, по който се храним, и ще разгледа съвременните тенденции в потреблението на протеини, които се превръщат в основен фокус на модерната хранителна индустрия. Тя ще постави акцент върху научния подход към храненето като ключов елемент за здравето и развитието на човека.

Проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи ще коментира новите професии, които се появяват в резултат на технологичната революция. Тя ще представи как университетите адаптират своите програми, за да подготвят специалистите на бъдещето, и ще анализира ролята на изкуствения интелект и дигиталните технологии в образователния процес.

"Talk 25: Фантастика и реалност" ще потърси отговор и на големия въпрос - доколко бъдещето вече е тук. Изданието е част от поредицата "Talk 25", чрез която Bloomberg TV Bulgaria подкрепя и дава тласък на предприемаческия дух и създаването на иновации.

Медийни партньори на изданието са Bloomberg Businessweek Bg, Investor.bg и Dnes.bg.