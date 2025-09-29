Източник: Vivacom Безплатен достъп до премиум спортни канали с EON FULL - офертата на сезона от Vivacom

Vivacom предлага безплатен достъп до премиум спортни канали, пълна свобода на избор и удобство за цялото семейство с EON. Офертата на сезона с пакета EON FULL е достъпна на цена 11,45 € | 22,40 лв. на месец за първите 9 месеца, с включен безплатен достъп до един от спортните канали по избор - Diema Xtra или Max Sport, за целия срок на договора. Всеки клиент получава и Wi-Fi 6 рутер от последно поколение за срока на ползване на услугата, който осигурява максимално покритие и надеждност.

"С новото супер предложение на Vivacom всеки член на семейството получава пълната свобода да гледа това, което обича - без прекъсвания и без компромиси. Докато едни следят любимия си спортен отбор със статистика на живо, други могат да избират сред богата селекция от разнообразни видео каталози. Чрез нашата оптична мрежа и пакети EON осигуряваме високотехнологично решение за клиентите, които не правят компромис с качеството", казва Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги" на Vivacom.

Клиентите на EON могат да се възползват и от впечатляващи функции като спортна статистика на живо с EON Sports Mode, специален режим за деца, сваляне и гледане на съдържание от видеотеката офлайн, и много други. А оптичната мрежа на Vivacom осигурява страхотно клиентско изживяване за цялото семейство с бърза скорост и стабилна връзка, независимо от метеорологичните условия.

Всеки може да се възползва от предимствата на офертата на Vivacom до 9 ноември. Повече информация за офертите вижте тук.