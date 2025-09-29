Vivacom предлага безплатен достъп до премиум спортни канали, пълна свобода на избор и удобство за цялото семейство с EON. Офертата на сезона с пакета EON FULL е достъпна на цена 11,45 € | 22,40 лв. на месец за първите 9 месеца, с включен безплатен достъп до един от спортните канали по избор - Diema Xtra или Max Sport, за целия срок на договора. Всеки клиент получава и Wi-Fi 6 рутер от последно поколение за срока на ползване на услугата, който осигурява максимално покритие и надеждност.

"С новото супер предложение на Vivacom всеки член на семейството получава пълната свобода да гледа това, което обича - без прекъсвания и без компромиси. Докато едни следят любимия си спортен отбор със статистика на живо, други могат да избират сред богата селекция от разнообразни видео каталози. Чрез нашата оптична мрежа и пакети EON осигуряваме високотехнологично решение за клиентите, които не правят компромис с качеството", казва Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги" на Vivacom.

Клиентите на EON могат да се възползват и от впечатляващи функции като спортна статистика на живо с EON Sports Mode, специален режим за деца, сваляне и гледане на съдържание от видеотеката офлайн, и много други. А оптичната мрежа на Vivacom осигурява страхотно клиентско изживяване за цялото семейство с бърза скорост и стабилна връзка, независимо от метеорологичните условия.

Всеки може да се възползва от предимствата на офертата на Vivacom до 9 ноември. Повече информация за офертите вижте тук.

Съдържание на: Vivacom
ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30088
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21304
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5419
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9013
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3768
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1859
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3653
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
38
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1808