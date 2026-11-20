Black Friday вече е тук: Office 2024 и Windows 11 Pro са на цени под 22€
Най-ниските цени на Godeal24 за годината, с еднократно плащане и без месечен абонамент
Ако всеки ден работите с отчети, таблици и служебни имейли, Black Friday разпродажбата на Godeal24 е добър повод да обновите софтуера си. MS Office 2024 Professional сега струва 21.27€, а Windows 11 Pro – 12.25€.
За Godeal24 това са най-ниските цени на двата продукта тази година. Така можете да обновите съвместимия си компютър с Windows, без да добавяте още един абонамент към месечните си разходи.
Office 2024 Professional за 21.27€: инструментите за всеки работен ден
MS Office 2024 Professional събира познатите настолни програми Word, Excel, PowerPoint и Outlook. За фрийлансъри и хора, които работят от вкъщи, това е всичко необходимо, за да подготвят оферти, да следят разходите си, да представят резултати и да планират срещи. Стиловете в Word поддържат документите в единен и професионален вид, а с формулите и диаграмите в Excel суровите бизнес данни се превръщат в ясна картина. PowerPoint помага за изчистени презентации, а Outlook държи имейлите и календара ви винаги под ръка. Плащате веднъж и получавате тази версия на Office без постоянни абонаментни такси. На цена от 21.27€ това е практичен избор за всеки, който иска утвърдени програми на предвидима цена.
- MS Office 2024 Professional Plus - 1 PC – 21.27€
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC – 25.27€
- MS Office 365 Account - 5 Devices - 1 Year – 35.99€
- MS Office 2024 Professional Plus - 3 PCs – 60.27€ (само 20.09€ на компютър)
- MS Office 2024 Professional Plus - 5 PCs – 94.27€ (само 18.85€ на компютър)
- MS 365 Personal for 1 Year – 78.99€ (редовна цена 99€)
- MS 365 Family for 1 Year – 98.99€ (редовна цена 129€)
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 98.00€
Windows 11 Pro: по-подреден работен плот и повече сигурност
За 12.25€ Windows 11 Pro добавя полезни функции за организация и сигурност. Със Snap Layouts подреждате документи и приложения едно до друго на екрана, а виртуалните десктопи ви позволяват да държите отделните си проекти разделени. Приложението Microsoft Copilot пък помага с изкуствен интелект, когато търсите идеи, пишете текст или искате да разберете непозната тема.
- Windows 11 Professional Key – 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys – 24.25€ (само 12.13€ на ключ)
- Windows 11 Professional - 3 Keys – 35.25€ (само 11.75€ на ключ)
- Windows 11 Professional - 5 Keys – 53.25€ (само 10.65€ на ключ)
- Windows 11 Home Key – 12.15€
- Windows 10 Professional Key – 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys – 14.25€ (само 7.12€ на ключ)
- Windows 10 Professional - 5 Keys – 34.15€ (само 6.83€ на ключ)
- Windows 10 Home – 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys – 14.45€ (само 7.24€ на ключ)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
Office и Windows заедно: пакети с 62% отстъпка (купон „GG62“)
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro - Bundle – 31.95€
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro - Bundle – 31.85€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 35.19€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro - Bundle – 35.09€
Полезни програми за PDF документи, видео и изгубени файлове
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€
- EaseUS Data Recovery Wizard - Lifetime – 79.98€
- EaseUS PDF Editor - Lifetime – 39.98€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 30.00€
Оферти на едро за фирми и офиси
- Windows 10 Professional - 50 keys – 325.00€ (6.5€ на ключ)
- Windows 10 Professional - 100 Keys – 600.00€ (6€ на ключ)
- Windows 11 Professional - 50 keys – 400.00€ (8€ на ключ)
- Windows 11 Professional - 100 keys – 750.00€ (7.5€ на ключ)
Възползвайте се от Black Friday разпродажбата на Godeal24, докато най-ниските цени за годината са налични: Office 2024 Professional за 21.27€ и Windows 11 Pro за 12.25€.
Godeal24 предлага на намалени цени лицензи за Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни програми. Поръчката се доставя дигитално – софтуерът пристига на имейла ви секунди след покупката. Магазинът има оценка 98% „Отлично“ в Trustpilot, а екипът му обещава 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно обслужване след покупката и безпроблемно използване на продукта.
Свържете се с Godeal24: [email protected]
Цените подлежат на промяна
НАЙ
Samsung почти разпродаде паметта си до 2029 г. - дори Apple се нареди на опашката
Китай изостава в надпреварата за изкуствен интелект: парите се оказват по-голям проблем от чиповете
Китай изостава в надпреварата за изкуствен интелект: парите се оказват по-голям проблем от чиповете
Samsung почти разпродаде паметта си до 2029 г. - дори Apple се нареди на опашката