Интелигентна навигация, автоматизирана поддръжка и повече удобство — как да разпознаем функциите, които ще използваме всеки ден

8385 Снимка: Dreame

Black Friday е възможност да изберем нов уред при изгодни условия. За да бъде покупката полезна и след края на кампанията обаче, си заслужава да погледнем отвъд отстъпката. Как технологията ще се справи с особеностите на дома? Колко работа ще поеме и каква поддръжка ще остане за нас?

В рамките на Black Weeks Dreame предлага премиум решения за почистване и лична грижа, които съчетават висока производителност с интелигентно управление и удобство при употреба. Селекцията обхваща роботи прахосмукачки, безжични вертикални модели, уреди за сухо и мокро почистване и решения за сушене и оформяне на коса.

Предложенията в официалния български онлайн магазин на Dreame са от 13 до 20 ноември. От 12 до 16 ноември специални предложения за продукти на Dreame са достъпни и в Technopolis. При избрани търговски партньори периодите и участващите модели се различават.

Снимка: Dreame

При роботите проверете достъпа и автоматизацията

Мощността на засмукване е важна, но роботът трябва и да достига местата, които искаме да почисти. Праговете, ниските мебели и зоните покрай стените поставят различни изисквания към конструкцията.

L50 Ultra AE предлага мощност до 28 000 Pa, навигация Pathfinder и четка TriCut за срязване на заплетени косми. Моделът разполага с изнасящи се странична четка и моп, система ThermoHub за самопочистване на моповете при 100°C и AceClean DryBoard за почистване на тавичката в станцията.

X50 Ultra Complete използва системата ProLeap с механизирани рамена за повдигане на корпуса при преодоляване на прагове. Прибиращият се навигационен сензор VersaLift подпомага достъпа под ниски мебели, а изнасящите се странична четка и моп разширяват обсега покрай ръбове и в ъгли.

Мощността до 20 000 Pa се допълва от двойна четка HyperStream Detangling DuoBrush срещу заплитане на косми. За потребителя значение има и работата след приключване на почистването: станцията PowerDock поема изпразването на праха, допълването на вода и препарат, измиването и сушенето на моповете. AceClean DryBoard автоматизира почистването на тавичката.

При безжичната прахосмукачка оценете удобството

Снимка: Dreame

За целево сухо почистване значение имат теглото, достъпът под мебели и видимостта на праха. Това са характеристики, които усещаме при всяка употреба.

Z30 Slim съчетава мощност до 210 AW с мотор със скорост 120 000 оборота в минута. Основният корпус тежи 1,5 кг, а сгъваемата тръба улеснява достигането под ниски мебели. Осветяването под ъгъл 140° прави праха по-видим по време на работа.

Моторизираните двойни остриета TangleCut срязват космите около четката. Филтриращата система с HEPA H14 филтър постига ефективност 99,99% за частици с размер ≥0,1 μm според изпитванията на производителя.

Още възможности при роботите: навигация и достъп под мебели

Снимка: Dreame

При ниски мебели е полезно да измерим просвета, а при повече предмети по пода — да разгледаме възможностите за разпознаване на препятствия. X60 Ultra Complete предлага мощност до 35 000 Pa и корпус с височина 7,95 см при прибран сензор. Необходимият просвет под мебелите е минимум 8,1 см. Две камери с изкуствен интелект разпознават над 280 вида предмети, а активното осветяване подпомага откриването на замърсявания и адаптирането на стратегията за почистване. Моповете се самопочистват при 100°C според условията на производителя.

В официалния магазин участва и X60 Ultra, който съчетава мощност до 35 000 Pa с механизъм за увеличаване на натиска при почистване на килими. При мокро почистване моповете запазват топлина след измиването си в станцията, подпомагайки отстраняването на упорити мазни замърсявания.

Снимка: Dreame

Четките и станцията също заслужават внимание

Снимка: Dreame

L50s Pro Ultra използва двойна четка HyperStream DuoBrush и достига мощност до 30 000 Pa. Разпознава 220 вида предмети, а EasyLeap позволява преодоляване на двустепенни прагове с обща височина до 4 см при определена геометрия; за единичен вертикален праг максимумът е 2,2 см. Моделът също разполага с изнасящи се четка и моп, ThermoHub и AceClean DryBoard.

F20 Plus съчетава мощност до 20 000 Pa, интелигентно картографиране и странична четка с увеличен обсег за по-добро почистване покрай ръбове и в ъгли. Основната и страничната четка ограничават заплитането на косми. Станцията събира праха в 4-литрова торбичка с капацитет за до 120 дни според лабораторните изчисления на производителя.

За твърдите подове: сухо и мокро почистване с един уред

Когато задачата включва сухи замърсявания, течности и измиване на твърди подове, многофункционалният уред позволява да съчетаем различни приложения.

G12 Dual предлага конфигурация 5 в 1 с отделящ се моторен модул за измиване и сухо почистване с различни приставки. При измиване мощността достига 28 000 Pa, а профилът в легнало положение е 9,85 см за достъп под подходящи мебели. В конфигурацията за сухо почистване AirGuard Multi-Cone осигурява петстепенна филтрация. Ролката се самопочиства с вода до 95°C и се изсушава с горещ въздух.

При личната грижа търсете мощност, контрол и подходящи приставки

Снимка: Dreame

AirStyle Pro 2 предлага седем сменяеми приставки за сушене и оформяне на коса — от изглаждане и обем до създаване на къдрици с въздушна струя. Моторът работи със скорост 110 000 оборота в минута, а системата с NTC технология следи температурата 1000 пъти в секунда. Три температурни настройки, три скорости на въздушната струя и функция за моментален студен въздух позволяват адаптиране към избраната техника и фиксиране на прическата.

AirStyle Pro HI разширява възможностите с осем многофункционални приставки, мотор със скорост 130 000 оборота в минута и свързаност с приложение. Функцията A-Curl автоматизира оформянето на къдрици според персонализиран профил, а приложението предлага насоки за стилизиране. Системата следи температурата 1000 пъти в секунда, съчетавайки контрол на нагряването с възможности за индивидуални настройки.

Преди покупка проверете точното наименование на модела, наличността и конкретните промоционални условия при съответния търговец.

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