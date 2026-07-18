Доживотен Office 2024 за 16.99€: сделката на лятото, която не бива да пропускате
По-висока продуктивност, повече сигурност и доживотен лиценз за Office и Windows на специални промоционални цени
Най-новите версии на Microsoft Office 2024 Professional и Windows 11 Pro вече се предлагат на специални летни цени в Godeal24, което позволява да обновите компютъра си с легален софтуер срещу значително по-ниска инвестиция.
В свят, в който работата става все по-динамична, правилният софтуер може да спести време и да улесни ежедневните задачи. Независимо дали работите от офиса, дистанционно или учите, актуалните версии на Office и Windows предлагат по-висока производителност, повече сигурност и по-добро потребителско изживяване.
MS Office 2024 Professional - най-новият ъпгрейд за продуктивност
Microsoft Office 2024 Professional е най-новото самостоятелно издание на офис пакета на Microsoft. То обединява Word, Excel, PowerPoint, Outlook и останалите приложения в еднократна покупка с доживотен лиценз.
Новата версия предлага по-модерен интерфейс, по-бърза работа и редица подобрения, които улесняват ежедневните задачи - от създаването на документи и анализ на данни до изготвянето на презентации и управлението на електронната поща.
Microsoft Office
- MS Office 2024 Professional Plus - 1 PC - 16.99€
- MS Office 2024 Professional Plus - 3 PCs - 39.99€ (Only 13.33€/PC)
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 28.28 €
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 49.99€
- MS Office 2021 Professional Plus - 2 Keys - 54.25€ (Only 27.13€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 3 Keys - 76.25€ (Only 25.42€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 5 PCs - 124.00€ (Only 24.80€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 1 PC - 24.75€
- MS Office 2024 Home for PC/Mac - 119.99€
Windows 11 Pro - по-бърз, по-интелигентен и готов за AI ерата
Комбинирайте новия Office с Windows 11 Pro само за 12.25€ и обновете компютъра си с най-новата операционна система на Microsoft.
Windows 11 Pro предлага обновен дизайн, по-интуитивна навигация и по-ефективен мултитаскинг чрез Snap Layouts и виртуални десктопи. Операционната система включва и интелигентни функции като AI-подпомогнато търсене, Voice Access и по-умно управление на прозорците, които улесняват ежедневната работа.
Освен новите функции, Windows 11 Pro осигурява по-добра сигурност, оптимизирана производителност и пълна съвместимост с най-новия хардуер.
Windows
- Windows 11 Professional Key - 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home Key - 12.15€
- Windows 10 Professional Key - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.15€ (only 6.83€/Key)
- Windows 10 Home - 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys - 14.45€ (only 7.24€/ Key)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC - 12.25€
Вземете пакет с до 62% отстъпка с код GG62
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro - Bundle - 28.25€
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro - Bundle - 28.15€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 41.29€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro - Bundle - 40.99€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 37.20€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 31.64€
Допълнителни инструменти
- EaseUS Data Recovery Wizard - Lifetime - 79.98€
- EaseUS PDF Editor - Lifetime - 39.98€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime - 30.00€
- Ashampoo PDF Pro 5 - 29.99€
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime - 21.99€
Оферти за бизнес клиенти
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1200.00€ (24€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2300.00€ (23€/key)
Освен софтуерните лицензи, Godeal24 предлага и достъп до Keysfan.ai - AI API платформа, която обединява водещи езикови модели, включително OpenAI GPT-5.5 и Anthropic Claude. Новите потребители могат да се регистрират и да получат $5 бонус кредит.
Всички лицензи се доставят дигитално по имейл непосредствено след покупката. Godeal24 предлага денонощна техническа поддръжка, съдействие при активиране на продукта и следпродажбено обслужване.
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