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Най-новите версии на Microsoft Office 2024 Professional и Windows 11 Pro вече се предлагат на специални летни цени в Godeal24, което позволява да обновите компютъра си с легален софтуер срещу значително по-ниска инвестиция.

В свят, в който работата става все по-динамична, правилният софтуер може да спести време и да улесни ежедневните задачи. Независимо дали работите от офиса, дистанционно или учите, актуалните версии на Office и Windows предлагат по-висока производителност, повече сигурност и по-добро потребителско изживяване.

Снимка: GoDeal24

MS Office 2024 Professional - най-новият ъпгрейд за продуктивност

Microsoft Office 2024 Professional е най-новото самостоятелно издание на офис пакета на Microsoft. То обединява Word, Excel, PowerPoint, Outlook и останалите приложения в еднократна покупка с доживотен лиценз.

Новата версия предлага по-модерен интерфейс, по-бърза работа и редица подобрения, които улесняват ежедневните задачи - от създаването на документи и анализ на данни до изготвянето на презентации и управлението на електронната поща.

Microsoft Office

Windows 11 Pro - по-бърз, по-интелигентен и готов за AI ерата

Комбинирайте новия Office с Windows 11 Pro само за 12.25€ и обновете компютъра си с най-новата операционна система на Microsoft.

Windows 11 Pro предлага обновен дизайн, по-интуитивна навигация и по-ефективен мултитаскинг чрез Snap Layouts и виртуални десктопи. Операционната система включва и интелигентни функции като AI-подпомогнато търсене, Voice Access и по-умно управление на прозорците, които улесняват ежедневната работа.

Освен новите функции, Windows 11 Pro осигурява по-добра сигурност, оптимизирана производителност и пълна съвместимост с най-новия хардуер.

Windows

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Допълнителни инструменти

Оферти за бизнес клиенти

Освен софтуерните лицензи, Godeal24 предлага и достъп до Keysfan.ai - AI API платформа, която обединява водещи езикови модели, включително OpenAI GPT-5.5 и Anthropic Claude. Новите потребители могат да се регистрират и да получат $5 бонус кредит.

Снимка: GoDeal24

Всички лицензи се доставят дигитално по имейл непосредствено след покупката. Godeal24 предлага денонощна техническа поддръжка, съдействие при активиране на продукта и следпродажбено обслужване.

Контакти:

[email protected]

Съдържание на: GoDeal24
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