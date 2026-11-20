Снимка: ERP.BG ERP.net осигурява пълна автоматизация за новата вълна от SAF-T отчети от 2027 година

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С наближаването на 2027 г., когато задължението за подаване на SAF-T (Standard Audit File for Tax) обхваща и малкия и средния бизнес, техническата подготовка става ключов въпрос за хиляди фирми. На този фон българската софтуерна компания ERP.BG съобщава, че нейната система за управление на бизнеса е изцяло съобразена с новите регулаторни изисквания и генерира отчетите напълно автоматизирано.

Изготвянето на SAF-T файл е сред най-сложните счетоводни процедури, защото изисква огромни обеми финансови, търговски и оперативни данни да бъдат структурирани и преобразувани в строго определен XML формат. Когато автоматизацията липсва, финансовите екипи отделят месеци за ръчно обработване, извличане на данни и преформатиране на таблици, а при всяка от тези стъпки рискът от човешка грешка расте.

"Регулаторните промени като SAF-T често създават напрежение във финансовите отдели. Нашата визия винаги е била да използваме технологията, за да превръщаме сложните регулаторни изисквания в автоматизиран процес, който работи във фонов режим", посочва Иван Аржентински, основател и управляващ съдружник на ERP.BG. "Благодарение на автоматичните проверки преди подаване в ERP.net спестяваме месеци извънреден труд на счетоводителите и им даваме пълна увереност, че подадените данни са 100% коректни", допълва още той.

Специализираният SAF-T модул премахва тази тежест. Tой извлича и генерира необходимата информация автоматично, директно от оперативната база данни на компанията, без допълнителен софтуер и без ръчна намеса. Но автоматизацията е само първата стъпка. Основното конкурентно предимство на решението са вградените валидационни проверки преди окончателното подаване на отчета. Системата не просто генерира XML документ, a извършва задълбочена проверка за съответствие, логически разминавания, липсващи задължителни реквизити и некоректно класифицирани номенклатури.

Чрез този механизъм финансовите експерти откриват и отстраняват несъответствията още в самата система, преди файлът да стигне до приходната администрация. Така се избягват санкции, глоби и отхвърлени декларации, а ERP.net предлага готов функционален модул, който превръща спазването на законите в рутинен и защитен процес.