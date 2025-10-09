Ако търсите мощна комбинация, която да изведе продуктивността ви на следващо ниво, Microsoft Office 2021 и Windows 11 Pro са точно това, от което се нуждаете. Сега имате чудесна възможност да ги вземете по време на Есенната разпродажба на Godeal24.

С промо код "GG62" можете да получите доживотен лиценз за MS Office Professional 2021 само за 31.55 € (редовна цена: 219 €).

Независимо дали изготвяте отчети, анализирате данни или създавате презентации, Microsoft Office Professional 2021 предлага пълен набор от инструменти - Word, Excel, PowerPoint и други - които ще ви помогнат да се справите с всички задачи. Софтуерът е идеален за професионалисти, които се нуждаят от надежден пакет за управление на документи, таблици и презентации. Инсталирате го веднъж и го използвате завинаги. Пакетът поддържа всички езици, а покупката включва незабавни линкове за изтегляне, лицензни ключове и безплатно клиентско обслужване.

Имайте предвид, че MS Office 2016 и Office 2019 ще достигнат края на разширената си поддръжка на 14 октомври 2025 г. След тази дата няма да се предоставят нови актуализации, корекции на сигурността или техническа поддръжка за тези версии. Затова е време да преминете към най-високо оценената версия - MS Office 2021.

Вземете я още днес и се възползвайте от специалната оферта!

Снимка: GoDeal24

Подобрете работния си процес с MS Office пакети! (код за отстъпка "GG62")

Можете да получите доживотен лиценз за Windows 11 Professional само за 13.55 € (редовна цена: 199 €) и да надградите компютъра си с усъвършенствани инструменти за сигурност и продуктивност.

С официалното приключване на поддръжката на Windows 10 през октомври 2025 г., това е перфектният момент да преминете към най-новата операционна система на Microsoft с голяма отстъпка.

Със своя стилен интерфейс, AI интеграция и подобрени инструменти за многозадачност, Windows 11 не е просто операционна система - това е ъпгрейд на начина на живот.

За разработчиците Copilot предлага още повече: генерира кодови фрагменти и се интегрира безпроблемно с платформи като GitHub, превръщайки се в незаменим инструмент както за професионалисти, така и за студенти.

Windows 11 е повече от софтуер - това е вашият нов партньор за продуктивност.

Ъпгрейднете своя компютър с оригинален Windows 11: (код за отстъпка "GG50")

Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон "GG62")

Wholesale Deals, Unbeatable Prices!

До 50% отстъпка за други Windows и Office версии! (купон "GG50")

Още РС инструменти на най-добрите цени!

В Godeal24 можете да спестите време и пари с намалени цени на лицензи за Microsoft, ключов софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Вземете Windows и Microsoft Office на безпрецедентни цени. Насладете се на безпроблемно пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24, която изпраща вашия софтуер директно на имейла ви само секунди след покупката. Плюс това, с оценка в Trustpilot: 98% "Отлично" и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да сте уверени в качеството на продуктите, които купувате.

Godeal24 обещава 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и безпроблемно използване на продукта.

Свържете се с Godeal24: [email protected]

Съдържание на: GoDeal24
