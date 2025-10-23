Вземете доживотен лиценз за MS Office 2021 и оригинален Windows 11 Pro от само 13,25 € по време на Godeal24 Halloween Sale!

С цените на технологиите, които непрекъснато растат, последното нещо, което искате, е да похарчите още пари за нов компютър. Независимо дали търсите по-добра производителност, повече сигурност или просто нов потребителски интерфейс, надграждането на операционната система до Windows 11 Pro е достъпна алтернатива. Това е чудесен момент да се възползвате от намаленията за Windows 11 и да вземете доживотен лиценз за MS Office 2021 по време на Godeal24 Halloween Sale.

Можете да вземете MS Office Professional 2021 с доживотен лиценз само за 31,25 € (редовна цена 249 €) и да забравите за абонаментите. С MS Office 2021 ще получите всички нужни инструменти за продуктивност, включително Word, Excel, PowerPoint, Outlook и други — всички достъпни офлайн, без месечни такси. Този пакет предлага всичко — от създаване на документи до анализ на данни, което го прави идеален за професионалисти, студенти и домашни потребители. Ако търсите дългосрочни спестявания, Office 2021 е правилният избор. С тази еднократна покупка получавате надеждно, професионално софтуерно решение, което ще ви служи години наред, заедно с актуализации и клиентска поддръжка.

Снимка: GoDeal24

Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена!

Освен това можете да вземете лиценз за Windows 11 Professional само за 13,25 € (редовна цена 199 €) от Godeal24. Windows 11 Pro е създаден за начина, по който работим и се забавляваме днес. Ще получите по-чист интерфейс, по-добри инструменти за многозадачност със Snap Layouts, по-интелигентно гласово въвеждане и по-бързо търсене — всичко това, за да направи дигиталния ви живот по-ефективен. Освен това, благодарение на Copilot — вградения AI асистент на Microsoft — ще имате помощ при писане на имейли, организиране на задачи и автоматизиране на ежедневните ви дейности.

Актуализирайте компютъра си с най-новата версия на Windows OS от 10 €.

Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон "GG62")

Wholesale Deals, Unbeatable Prices!

До 50% отстъпка за други Windows и Office версии! (купон "GG50")

Още РС инструменти на най-добрите цени!

В Godeal24 можете да спестите много време и пари с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Вземете Windows OS и MS Office на безпрецедентна цена. Насладете се на безпроблемното пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24, която изпраща вашия софтуер директно на имейла ви в рамките на секунди след покупката. Плюс това, с оценка в Trustpilot 98% "Отличен" и 24/7 експертна техническа поддръжка можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.

Godeal24 обещава 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и безпроблемно използване на продукта!

Свържете се с Godeal24: [email protected]

Съдържание на: GoDeal24
ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30088
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21304
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5419
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9013
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3768
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1859
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3653
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
38
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1808