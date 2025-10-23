Halloween Sale: Вземете Windows 11 и Office 2021 с до 62% отстъпка
Доживотни лицензи за Microsoft Office и Windows на цени, каквито няма да видите отново!
Вземете доживотен лиценз за MS Office 2021 и оригинален Windows 11 Pro от само 13,25 € по време на Godeal24 Halloween Sale!
С цените на технологиите, които непрекъснато растат, последното нещо, което искате, е да похарчите още пари за нов компютър. Независимо дали търсите по-добра производителност, повече сигурност или просто нов потребителски интерфейс, надграждането на операционната система до Windows 11 Pro е достъпна алтернатива. Това е чудесен момент да се възползвате от намаленията за Windows 11 и да вземете доживотен лиценз за MS Office 2021 по време на Godeal24 Halloween Sale.
Можете да вземете MS Office Professional 2021 с доживотен лиценз само за 31,25 € (редовна цена 249 €) и да забравите за абонаментите. С MS Office 2021 ще получите всички нужни инструменти за продуктивност, включително Word, Excel, PowerPoint, Outlook и други — всички достъпни офлайн, без месечни такси. Този пакет предлага всичко — от създаване на документи до анализ на данни, което го прави идеален за професионалисти, студенти и домашни потребители. Ако търсите дългосрочни спестявания, Office 2021 е правилният избор. С тази еднократна покупка получавате надеждно, професионално софтуерно решение, което ще ви служи години наред, заедно с актуализации и клиентска поддръжка.
Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена!
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 31.25€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 59.29€
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 2 Keys - 59.50€ (Only 29.70€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 3 Keys - 81.75€ (Only 27.05€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 5 PCs - 130€ (Only 26€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 1 PC - 24.75€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac - 39.29€
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 2 Keys - 46.25€ (Only 23.13€/Key)
- MS Office 2016 Professional Plus Key - 1 PC - 18.29€
- MS Office 2024 Home for PC/Mac - 139.99€
Освен това можете да вземете лиценз за Windows 11 Professional само за 13,25 € (редовна цена 199 €) от Godeal24. Windows 11 Pro е създаден за начина, по който работим и се забавляваме днес. Ще получите по-чист интерфейс, по-добри инструменти за многозадачност със Snap Layouts, по-интелигентно гласово въвеждане и по-бързо търсене — всичко това, за да направи дигиталния ви живот по-ефективен. Освен това, благодарение на Copilot — вградения AI асистент на Microsoft — ще имате помощ при писане на имейли, организиране на задачи и автоматизиране на ежедневните ви дейности.
Актуализирайте компютъра си с най-новата версия на Windows OS от 10 €.
- Windows 11 Professional Key - 13.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.75€ (Only 12.38€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 34.45€ (Only 11.48€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.15€(Only 10.63€ /Key)
- Windows 11 Home Key - 13.05€
- Windows 10 Professional Key - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.15€ (only 6.83€/Key)
- Windows 10 Home - 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys - 14.45€ (only 7.24€/ Key)
Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон "GG62")
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 42.29€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 37.39€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 36.54€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 31.64€
- Visio Professional 2021 - 1 PC - 22.97€
- Project Professional 2021- 1 PC - 25.70€
Wholesale Deals, Unbeatable Prices!
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1250.00€ (25€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2400.00€ (24€/key)
До 50% отстъпка за други Windows и Office версии! (купон "GG50")
- Windows Server 2025 Standard - 31.49€
- Windows Server 2022 Standard - 26.13€
- Windows Server 2019 Standard - 25.01€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 14.99€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 12.81€
Още РС инструменти на най-добрите цени!
- Ashampoo PDF Pro 4 - 29.99€
- Ashampoo Photo Commander 18 - 10.21€
- MacBooster 8 Lifetime Subscription - 20.48€
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime - 21.99€
В Godeal24 можете да спестите много време и пари с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Вземете Windows OS и MS Office на безпрецедентна цена. Насладете се на безпроблемното пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24, която изпраща вашия софтуер директно на имейла ви в рамките на секунди след покупката. Плюс това, с оценка в Trustpilot 98% "Отличен" и 24/7 експертна техническа поддръжка можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.
Godeal24 обещава 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и безпроблемно използване на продукта!
Свържете се с Godeal24: [email protected]
