Смартфонът дебютира на промоционална цена от €369 (721.70 лв.) в пакет с подарък слушалки HONOR Earbuds A Pro и 12-месечна премиум застраховка

Глобалният технологичен лидер HONOR официално обяви старта на продажбите на най-новото си смартфон попълнение - HONOR 600 Lite. Устройството вече е достъпно в търговската мрежа в България, предлагайки революционен за класа си дизайн, мощна 108MP камера и впечатляваща батерия, като по този начин прави широко достъпни иновации, които досега бяха запазени само за флагманите.

"С пускането на HONOR 600 Lite на българския пазар, ние пренаписваме правилата за това какво потребителите могат да очакват от един достъпен смартфон", сподели Алексис Лиу, Country Manager на HONOR за България. "Това не е просто бюджетен телефон, а устройство, което съчетава изключителна здравина благодарение на своя метален корпус, професионални фотографски възможности със 108-мегапикселовата си камера и батерия, която издържа дни. Щастливи сме, че можем да предложим на българските потребители този баланс между елегантност, мощност и иновативни AI функции."

Индустриален дизайн и безкомпромисна издръжливост

HONOR 600 Lite разчупва стереотипите в бюджетния сегмент с първия в индустрията изцяло метален корпус (unibody), изработен чрез иновативен процес на вакуумно коване на алуминий. За разлика от пластмасовите рамки, типични за този ценови клас, моделът залага на метални материали (собствена разработка на HONOR) и технология за студено гравиране, за да постигне премиум текстура и изключителна здравина.

Въпреки солидната си конструкция, смартфонът е изключително елегантен - с профил от едва 7.34 мм и тегло около 180 грама. Предният панел е доминиран от 6.6-инчов AMOLED 1.5K дисплей с изключително тънки рамки (1.23 мм) и пикова яркост от 6500 нита, осигуряваща безпроблемна видимост дори под директна слънчева светлина. Устройството притежава сертификат SGS Premium Performance за устойчивост при падане от до 1.8 метра и натиск.

Професионална фотография с един клик

За любителите на фотографията HONOR 600 Lite предлага 108MP Ultra-Clear основна камера, която използва подобрен Raw Native Domain алгоритъм за улавяне на фини детайли. Новост е физическият AI Camera Button, интегриран в интерфейса, който позволява моментално стартиране на камерата или заснемане с едно докосване. Смартфонът включва и разнообразни филмови филтри, които придават артистичен почерк на всеки кадър, превръщайки мимолетните моменти в шедьоври без никакви усилия.

Маратонска издръжливост и интелигентен софтуер

В сърцето на устройството е разположена масивна батерия с капацитет 6520mAh, сертифицирана от TÜV Rheinland за издръжливост до 48 часа при активна употреба. Смартфонът се захранва от процесор MediaTek Dimensity 7100 Elite и поддържа 45W HONOR SuperCharge за бързо зареждане. С 256GB памет за съхранение и технология HONOR RAM Turbo (която разширява оперативната памет до еквивалент на 24GB), HONOR 600 Lite гарантира плавна работа с десетки приложения едновременно.

Операционната система MagicOS 10 въвежда функции като Circle to Search, AI обобщения на текстове и защита срещу AI гласови измами, правейки изкуствения интелект достъпен и интуитивен за всеки потребител.

Цена и наличност в България

На българския пазар HONOR 600 Lite се предлага в три стилни цвята: зелено (Sprout Green), сиво (Velvet Grey) и черно (Velvet Black). Моделът вече е наличен при големите търговци и телекоми в страната. Всеки закупен телефон до края на годината идва и с 12-месечна ексклузивна премиум застраховка на екран и гръб HONOR Care+ (повече информация може да намерите тук).

В момента потребителите могат да се възползват от специални промоционални условия:

Препоръчителната крайна цена на устройството е 429 евро (839.05 лв.), а промоционалната цена от 369 евро (721.70 лв.) е валидна до края на април.