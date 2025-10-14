Снимка: SoftUni IT секторът в преход: Светлин Наков за ролята на AI и новите изисквания към специалистите

Навлизането на изкуствения интелект в индустриите създаде нова динамика в развитието на IT сектора. Променят се ролите, инструментите, скоростта и очакванията към специалистите. Програмата по софтуерно инженерство на SoftUni адресира именно тази трансформация, като надгражда фундаменталните умения за програмиране с фокус към AI-асистирана разработка в професионалнит си модули, стремейки се към продуктивност и устойчивост в новите реалности.

В следващите редове д-р Светлин Наков, съосновател и идеолог на SoftUni, споделя професионален анализ за настъпващите промени, новите изисквания и ролята на софтуерния инженер днес.

Има ли опасност за ИТ сектора след навлизането на AI?

Светлин Наков: "Не мисля така. Тече постепенна трансформация - фирмите адаптират изкуствения интелект, а изискванията и нужните умения се променят. Търсят се знаещи, можещи и мислещи инженери, които да яхнат AI и да го направляват ефективно. С AI тези хора работят по-ефективно отпреди. Затова сега се наемат повече опитни специалисти и по-малко начинаещи - особено когато не сме в период на бурен икономически растеж."

Промяната не означава отдръпване от ИТ професиите, а тяхната реорганизация. За да остане конкурентен, специалистът трябва да надгражда уменията си, да мисли стратегически и да интегрира новите AI инструменти ефективно. Това поставя още по-висока стойност върху сериозната подготовка и реалните инженерни компетенции.

Как се отразяват AI технологиите на продуктивността на разработчиците?

"Има вече няколко авторитетни изследвания: при по-лесни задачи, по-малки проекти със съвременни технологии, AI носи средно ~20% ръст на продуктивността, понякога и много повече. При сложни, наследени проекти, със остарели технологии ефектът от AI-асистирана разработка може да е нулев или дори отрицателен - повече пречки, отколкото помощ. Тепърва се напасваме към промените."

AI ускорява процесите, но само в ръцете на подготвени специалисти. Ефективността на инструментите зависи от контекста, технологичната среда и способността на разработчика да използва правилно възможностите. Точно затова бъдещето принадлежи на инженери, които разбират технологията в дълбочина и умеят да преценяват нейното приложение.

Как ще се промени ролята на софтуерния инженер покрай напредъка на AI-асистираната разработка?

"Лека полека се местим от "писач на код" към инженер на разработката: работа с клиента, дефиниране на изисквания, архитектура, оркестриране на задачите, прегледи, тестване, сигурност. AI постепенно ще пише все по-голяма част от рутинния код, а хората ще водят процеса и ще решават сложните проблеми - включително борбата с бъгове и техническия дълг."

Фокусът се измества от рутинно програмиране към аналитично мислене, архитектура, планиране и контрол. Това подчертава ролята на обучението, което подготвя софтуерни инженери с широк поглед, технологична адекватност и способност за работа в комплексна среда.

Къде се намира софтуерният сектор в икономически план?

"Преживяхме цикъл: след COVID имаше свръхрастеж и свръхнаемане (2020-2022), после охлаждане в Западна Европа и САЩ, съкращения и оптимизации. Напоследък се усеща раздвижване, в посока на нормализиране на пазара. В такива моменти логично се търсят по-опитни хора."

Пазарът става по-взискателен, но не по-малко перспективен. Развитието в ИТ сектора продължава, следвайки нова логика - с фокус върху качество, гъвкавост и адаптивност. Това отново поставя акцент върху професионалната подготовка и стратегическия подход в кариерата на софтуерните специалисти.

Програма по софтуерно инженерство, адаптирана към новата реалност

Програмата по софтуерно инженерство на SoftUni е разработена така, че да отразява реалната динамика в сектора. Професионалните модули в нея съчетават надграждащи знания по програмиране с работа по проекти, AI асистенция, съвременни архитектури, добри практики в разработката и инструменти за продуктивност. Обучението подготвя не просто програмисти, а инженери, способни да водят процеса на създаване на софтуер в една трансформираща се индустрия.