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Изкуственият интелект все още се възприема като нова технология, но вече присъства в ежедневието на почти всички български ученици. Близо 95% го използват за учебни цели, показва скорошно изследване на БАСКОМ и Министерството на образованието и науката сред 10 хил. младежи и 1700 учители. Над половината от учениците споделят, че са се научили да боравят с технологията напълно самостоятелно, а едва 6,5% са придобили тези умения в класната стая. Това показва колко важно е училището да развива паралелно с употребата и уменията за отговорно и критично използване на технологията.

Именно тази необходимост беше във фокуса на безплатния открит урок "AI като помощник в ученето: възможности, граници и правила", организиран от издателство "Клет България", Центъра за безопасен интернет и Yettel. Събитието е част от програмата за дигитална грамотност на телекома, която тази година отбелязва 20 години. В онлайн урока се включиха повече от 160 учители, директори и зам.-директори от цялата страна, заедно с над 510 ученици от 5. до 12. клас - ясен признак, че темата активно вълнува и подрастващите наред с техните преподаватели.

Над 40% от участвалите преподаватели споделиха, че вече използват инструменти с AI, като интересът към практическото им приложение в класната стая е висок. Учителите постепенно разширяват познанията си за различните модели и все по-уверено преценяват кой инструмент е най-подходящ за конкретна задача. Най-често прибягват до тях при подготовката на различни варианти на тестове и работни листове.

Наред с практическите ползи обаче навлизането на изкуствения интелект поражда и притеснения. Някои от учителите се опасяват, че масовото използване на генерирани текстове и изображения може да ограничи самостоятелното мислене и автентичното творчество на учениците. Съществува и риск подрастващите да използват моделите, за да си пишат домашните или да си спестяват усилия при подготовката за тестове.

Наблюденията на преподавателите показват, че учениците намират и редица полезни приложения на технологията - за създаване на схеми и визуализации за проекти и презентации, за кодиране и програмиране, както и за събиране на допълнителна информация или по-добро разбиране на учебния материал.

"Насърчаваме ги да си правят план за деня, да си генерират флашкарти и да учат по-ефективно с помощта на изкуствения интелект", сподели една от учителките, участвали в уебинара.

Ясни правила за използването на изкуствения интелект в училище

Експертите от Центъра за безопасен интернет обърнаха внимание на един от основните въпроси пред училищата днес - как да се определи кога изкуственият интелект подпомага ученето и кога започва да замества самостоятелната работа на ученика. На практика подходите могат да се различават според конкретната задача и очакванията на преподавателя, което показва необходимостта от по-ясни и разбираеми правила.

Според специалистите важна стъпка е учениците да бъдат насърчавани открито да посочват как са използвали изкуствен интелект в работата си.

"Необходими са ясни правила за прозрачност - учениците да споделят какви промптове са използвали, за кои части от проекта, презентацията или есето са разчитали на изкуствен интелект и как са проверили и подбрали източниците си", посочи Иглика Иванова, координатор на Центъра за безопасен интернет и експерт по дигитално-медийна грамотност.

Също така, за да се ориентират учениците по-добре кога използването на изкуствения интелект е допустимо и кога - не, учителите получиха конкретни примери и насоки, които могат да обсъдят с тях. Например защо е приемливо да си помогат с AI за визуализация на данни за презентация, но не трябва да създават манипулирани видеоклипове, в които се използват лицата на реални хора или да генерират злепоставящи изображения на съучениците си, които след това да разпространяват в социалните мрежи.

AI може да звучи убедително и когато греши

Един от основните рискове при работата с AI, на който експертите обърнаха внимание, е, че моделите могат да представят неточна или напълно измислена информация по убедителен начин. Понякога грешките се срещат именно в посочените източници, които може да са некоректно цитирани или изобщо да не съществуват.

"Когато използваме инструменти с изкуствен интелект, трябва да подхождаме критично и да проверяваме както получената информация, така и източниците, на които тя се основава", подчерта Иглика Иванова.

Готови ресурси в помощ на учителите

Освен насоките за употребата на модели с изкуствен интелект в училище, откритият урок напомни и за свободно достъпните за всички учители готови учебни планове и видео уроци по онлайн безопасност за учениците от 1. до 10. клас, разработени с подкрепата на Yettel и налични безплатно на платформата iZZI на издателство "Клет България".

За следващата учебна година 2026/2027 ресурсите ще бъдат допълнени с нови уроци за най-големите ученици от 11. и 12. Клас. Те ще обхващат теми като онлайн хазарт и зависимост, влиянието на инфлуенсърите в социалните мрежи върху психиката и поведението на младите хора, и осъзнатото използване на изкуствения интелект.

Съдържание на: Yettel
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