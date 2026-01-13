За много хора зимните празници са най-хубавото време от годината - период за пътувания, по-дълга почивка и повече споделени моменти с близките. Понякога обаче тази празнична магия ни увлича малко повече от планираното и януари идва неусетно, напомняйки ни за абонаменти, такси и различни задължителни плащания. Един от най-честите пропуски в началото на годината е изтеклата винетка - детайл, който лесно се изпуска, но може да ни струва скъпо.

Според данни на БГТОЛ около 311 000 винетки изтичат през януари, а още 371 000 - през февруари. Санкцията при движение без валидна винетка далеч не е символична - глобата за леки автомобили достига до 153,38 евро или 300 лв., ако не бъде заплатена компенсаторната такса от 35,79 евро (70 лв.). И то точно след големите разходи по празниците. Добрата новина е, че подновяването на винетката може да стане бързо и без излишни усилия.

Един от най-удобните начини е чрез уебсайта или мобилното приложение на Yettel, където задачата отнема буквално няколко минути. Приложението може да бъде изтеглено от Google Play, Apple App Store и Huawei AppGallery, а услугата за покупка на електронна винетка е достъпна за всички потребители, независимо дали имат абонамент към оператора. Всички цени в Yettel са съобразени с официално обявените от Агенция "Пътна инфраструктура".

Нова винетка за броени минути

След като отворим приложението, в секция "Услуги" ще открием опцията "е-Винетка", която дава достъп до всички видове винетки - от уикенд и седмична до месечна, тримесечна и годишна. Плащането се извършва директно през приложението, а след потвърждение документът става валиден веднага. Допълнително удобство е възможността активирането да бъде отложено с до 30 дни от датата на покупка - практично решение за онези случаи, в които настоящата винетка все още е активна, но искаме да сме сигурни, че няма да пропуснем подновяването ѝ.

Застраховки, идеи за пътуване и много повече

Грижата за автомобила обаче не приключва с винетката. Съвсем наскоро Yettel стана лицензиран застрахователен брокер и разшири портфолиото си от услуги със "Застраховки OneClick", които позволяват сключване на "Гражданска отговорност" и "Автокаско". Потребителите могат да избират между различни застрахователи, да сравняват оферти и цени предварително и да финализират целия процес онлайн.

След като сме се погрижили за задължителната част от пътуването - документите и застраховките - приложението предлага и идеи за свободното ни време. В него може да бъде открита и дигиталната версия на движението "100 национални туристически обекта" - плод на сътрудничеството на Български туристически съюз и Yettel. Тя позволява да събираме дигитални печати от забележителности из цялата страна, да научаваме повече за тях от интересното аудио- и видеосъдържание, както и да печелим награди от томболи.

Всички тези възможности превръщат мобилната апликация на Yettel в практичен дигитален спътник в ежедневието ни, далеч надхвърляйки традиционните функции на телеком приложение. А най-хубавото е, че изброените услуги са достъпни за всички потребители на приложението, не само за абонати на оператора.

Съдържание на: Yettel
